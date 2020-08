Allan Lichtman pracuje už bezmála 50 let na stále stejném místě − je profesorem dějin na univerzitě ve Washingtonu. Není to ale jen tak obyčejný historik, ještě lépe mu jde dívání se do budoucnosti. Od roku 1984 správně předpověděl všechny vítěze prezidentských voleb v USA, tedy od Ronalda Reagana přes Billa Clintona a Baracka Obamu až po Donalda Trumpa. A jelikož letošní prezidentské volby proběhnou už za necelé tři měsíce, Lichtman porovnal i tentokrát, kdo nastoupí do Bílého domu. A pro stávající hlavu státu to nedopadlo dobře.