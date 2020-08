Není to tak dávno, co se mezi politiky vedly rétorické souboje o částky, které dnešní optikou vypadají jako poměrně nevýznamné drobné. Vzpomeňme si například na spor o to, zda mají mít nárok na zvýšení rodičovského příspěvku i rodiny, jež už si příslušnou částku stihly vyčerpat. Rozdíl mezi oběma variantami tehdy činil 2,6 miliardy korun. O pár měsíců později začaly veřejným prostorem "létat" stamiliardy a to bohužel neskončilo ani schválením půlbilionového schodku státního rozpočtu na letošní rok a rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti až do roku 2027.