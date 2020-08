◼ ČESKO

Počet změn dodavatele energií byl v pololetí průměrný

V Česku v prvním pololetí letošního roku meziročně mírně vzrostl počet změn dodavatele elektřiny. Podle dat Operátora trhu s elektřinou to bylo o 0,9 procenta na 278 518. Poskytovatele plynu pak změnilo 109 079 odběratelů, o 4,5 procenta meziročně méně. Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora jsou počty změn dodavatele průměrné. A to hlavně proto, že jich jen minimum v prvním pololetí měnilo ceny.

Koruna je k dolaru nejsilnější od září 2018

Česká měna je k euru nejsilnější od doby před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru letos v březnu a k dolaru dokonce od září 2018. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Oproti předchozímu závěru koruna ve středu zpevnila k euru o osm haléřů na 26,09 koruny za euro a k dolaru dokonce o 31 haléřů na 21,95 koruny za dolar.

Importy covidu-19 z ciziny jsou zanedbatelné

Za poslední týden bylo pozitivně testováno 24 Čechů, kteří se pravděpodobně nakazili covidem-19 v Chorvatsku. Z Rakouska si jich nákazu přivezlo pět, ze Srbska čtyři. Celkem se za týden na přelomu července a srpna nakazilo v zahraničí 52 osob, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Za stejný týden bylo v Česku pozitivně testováno celkem 1755 lidí, importy ze zahraničí jsou tak podle hygieniků naprosto zanedbatelné.

Nemocnicím v Praze akutně chybí dárci krve

Některým pražským nemocnicím chybí akutně dárci krve, nejvíc skupina A a nula. Ve Fakultní nemocnici v Motole, která nemá vlastní odběrové místo, ale získává krev z Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jsou zásoby nejnižší za posledních několik let. Uvedla to na Twitteru. O potřebě krve od dobrovolných dárců informovaly i další pražské nemocnice.

"

Je to velmi zvláštní rok. Dostali jsme se do situace, v jaké jsme dosud nebyli a jakou jsme nezažili.

Ivana Ulmanová

Ředitelka Masarykova okruhu k situaci na Velké ceně České republiky silničních motocyklů v Brně. Poprvé nebudou závody světových jezdců sledovat z tribun nadšení diváci.

Letos začalo podnikat přes 31 tisíc živnostníků

V prvním pololetí začalo v Česku podnikat 31 250 živnostníků. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to bylo o 10 procent méně. Celkový počet osob samostatně výdělečně činných přesáhl 2,13 milionu. Podnikatelské aktivity vyvíjí zhruba polovina z nich. Mezi nejžádanější obory patřilo například stravování, kadeřnické služby, maloobchod nebo příprava staveniště.

Nezaměstnanost stoupla z 3,7 na 3,8 procenta

Nezaměstnanost v Česku stoupla v červenci na 3,8 procenta z červnových 3,7 procenta. Příčinou mírného nárůstu byl kromě aktuální situace kolem koronaviru i každoroční příchod části zaměstnanců ze školství do evidence úřadů práce. Ty na konci sedmého kalendářního měsíce evidovaly 279 673 uchazečů o zaměstnání, nejvíce od února 2018. Výraznější nárůst nezaměstnanosti, až k sedmi procentům, by mohl podle ekonomů přijít na podzim.

Systém nemocenské je v deficitu 13 mld.

Český systém nemocenského pojištění, z něhož se platí nemocenská, ošetřovné či mateřská, se dostal do nejhlubšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Výdaje letos v prvním pololetí přesáhly příjmy zhruba o 13 miliard korun. Důvodem je hlavně koronavirová epidemie a nynější krize. Soustava se do deficitu propadla ale už loni, a to po 10 letech. Naposledy byla v minusu za minulé krize.

Rumunsko vyšetřuje střelbu do lidí za totality

Rumunský ústav pro vyšetřování zločinů komunismu začal zjišťovat, kdo z pohraničníků v dobách totality střílel do lidí, kteří se ilegálně snažili dostat do bývalé Jugoslávie nebo do Maďarska. Ředitelka ústavu Alexandra Toaderová říká, že s jistotou se mluví o tisících lidí, kteří přišli o život při pokusu o útěk na Západ. Dodala, že vinni nejsou jen ti členové pohraniční stráže, kteří se těchto činů dopustili, ale i lidé, kteří k tomu dávali rozkazy.

MŽP pošle 2,7 miliardy na renovaci budov

Na renovaci veřejných budov, lepší využití srážkové vody i zpracování odpadu pošle ministerstvo životního prostředí (MŽP) 2,7 miliardy korun. Peníze rozdělí mezi 600 žadatelů, většinou obcí. Velká část dotace, pocházející z Operačního programu Životní prostředí, půjde na energeticky úsporná opatření v budovách. Na projekty z tzv. Velké dešťovky, z nichž většina řeší lepší využívání dešťové vody, vyhradil resort 50 milionů korun.