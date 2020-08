Za vedení Luboše Vlčka se Škodě podařilo v Česku výrazně zvýšit podíl na trhu, modernizovat prodejní síť a především rozjet byznys s ojetými vozy. Po více než šesti letech ve své funkci končí. Ačkoliv v minulosti pracoval pro koncern Volkswagen jak v Německu, tak například v Číně, teď zůstane ve Škodovce a z české kanceláře bude rozvíjet strategie a zodpovídat za výsledky na 22 evropských trzích. Jak říká, nyní bude mít pod sebou 22 Vlčků.

HN: S posledním červencem skončil ve funkci předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier, brzy nato firma oznámila, že na konci srpna odcházíte z pozice ředitele Škody pro český trh vy. Souvisí to nějak?

V žádném případě to nesouvisí, byla to dlouho plánovaná věc. Nemá to nic společného se změnou na postu generálního ředitele. Navíc neodcházím z firmy, posouvám se na vlastní žádost na jinou pozici ve Škodě Auto.

HN: Můžete blíže popsat, kam odcházíte a čemu se budete na novém postu věnovat?

Budu zodpovídat za výsledky a strategii Škody Auto celkem na 22 trzích od Izraele až po Finsko. Moje nová pracovní rodina bude tým, který tvoří čtyři regionální manažeři se svými odděleními a 22 národních týmů na jednotlivých trzích v čele s lokálními řediteli. Kancelář budu mít v Mladé Boleslavi a Praze. O český trh se samozřejmě budu i nadále intenzivně zajímat, jen teď nebudu v Česku už tolik vidět. Domácí trh není pro značku největší, ale určitě důležitý. Škoda je však dnes postavena na západních evropských trzích, které mají značný finanční přínos, takže pro mě je ta nová pozice velmi motivující a pro firmu zásadní.

Luboš Vlček (53) Vystudoval Zemědělskou univerzitu v Praze, obor ekonomie a fytotechnika. Do Škody Auto nastoupil v roce 1992 a od té doby zastával několik funkcí v oblasti prodeje. V roce 2003 se přesunul do německého Kasselu, odkud rozvíjel prodejní aktivity společnosti VW v zámoří. Poté zodpovídal za prodeje Škody Auto v jihozápadní Evropě a Beneluxu, v letech 2007 až 2012 měl na starosti prodej originálních dílů Škoda ve světě. Následně se přesunul do Pekingu, kde jako výkonný ředitel zodpovídal za veškeré prodeje koncernu Volkswagen na čínském trhu. V roce 2013 byl povolán do top managementu koncernu Volkswagen. Od roku 2014 zastával funkci ředitele Škody Auto pro český trh. Nyní, po 6,5 roku, přechází na pozici, ze které bude rozvíjet strategii a zodpovídat za prodeje na 22 západních evropských trzích. Je ženatý a má tři děti.

HN: Byly zde ještě jiné možnosti, kam byste v rámci Škody nebo koncernu přestoupil?

Ve hře byly pozice pro koncern a Škodu v Evropě a Asii, ale z osobních důvodů jsem se rozhodl zůstat teď v Česku. Prostřední dcera nastupuje v Praze na lékařskou univerzitu a nejmladší právě ukončila první ročník osmiletého gymnázia. Bez rodiny bych do zahraničí pracovat nešel, je pro mě důležité ji mít s sebou, proto se se mnou stěhovali i tehdy do Německa a následně i do Číny, kde jsem je naopak musel po svém rychlém přesunu do české Škody nechat ještě několik měsíců, aby děti dochodily tamní ročníky na škole. Pokud v budoucnu přijde nabídka na přesun v rámci koncernu do zahraničí, děti už budou samostatné jednotky. Pak ji budu určitě zvažovat a jsem jí otevřený, teď jsem si však přál zůstat tady.

HN: Funkci jste zastával šest a půl roku. Kdy přesně jste se rozhodl, že byste se rád přesunul jinam?

Myšlenkou jsem se začal zabývat minimálně před rokem, nebo spíše před půldruhým rokem. V top managementu firmy je nepsaným pravidlem, že se zhruba po pěti letech střídá. Do své dosavadní funkce jsem dokonce nastupoval s tím, že ji budu zastávat tři roky. Jako manažer mám vždy určitou představu, kam by se oblast, za kterou jsem zodpovědný, měla posunout, a když zjistím, že mise byla splněna, nemám problém se přihlásit a říct, že jsem připravený na změnu. Jestli bych měl v tomto směru popsat svou povahu, jsem spíš stavitel než udržovatel.

Vysoké střídání Odchod Luboše Vlčka z funkce ředitele českého zastoupení Škody Auto se údajně neprávem spojuje s dalšími událostmi ve firmě z poslední doby, zejména s odchodem předsedy představenstva Bernharda Maiera. Ten oficiálně skončil 31. července, ačkoliv pracovní kontrakt mu měl vypršet až na podzim letošního roku. Není zatím jasné, kam Maier odchází a zda zůstane v koncernu VW. Maiera nahradil s okamžitou platností německý manažer Thomas Schäfer, který se do Česka přesune z Jihoafrické republiky, kde byl ředitelem zastoupení značky VW a zodpovídal za celý subsaharský region. Luboš Vlček končí ve funkci k 31. srpnu, tedy o měsíc později. Pro Škodu bude nyní důležité, aby zejména na domácím trhu změna na dvou vysokých pozicích proběhla hladce.

HN: Nahradí vás Jiří Maláček, který teprve letos v lednu nastoupil do Škody na post vedoucího prodeje pro český trh. Když už více než rok uvažujete o odchodu, znamená to, že i pana Maláčka jste vybíral jako svého potenciálního nástupce?

Ano, dali jsme si velmi záležet, abychom vybrali vhodného kandidáta na pozici šéfa prodeje v rámci Škody Auto, a budu upřímný, hledali jsme ho s tím vědomím, že by měl mít potenciál mě jednou nahradit. V nejužším vedení Škody Auto pro český trh je sice zastoupeno více manažerů zodpovědných za klíčové oblasti, vedle prodeje a marketingu také za rozvoj dealerské sítě, poprodejní služby nebo obchodní strategie, ale prodej vždy hraje klíčovou roli. A je velmi časté, že vedení se rekrutuje z pozice prodeje, což se stalo i tentokrát.