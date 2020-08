Dřevařská společnost z Písku má na malém železničním nádraží v Malonicích na trati mezi Horažďovicemi a Karlovými Vary složené dřevo už od letošního dubna. Odvézt ho však stále nemůže. Nákladní kolej ve stanici byla dlouho poničená a dodnes není ve stavu, že by na ni nákladní souprava, která by kulatinu odvezla, mohla přijet. Zdevastované jsou nákladní koleje a rampy i na dalších malých českých nádražích. Stromy pokácené kvůli kůrovcové kalamitě by přitom bylo často výhodné naložit na nejbližší železniční stanici. Lesníci, těžaři a obchodníci se dřevem jsou však leckdy kvůli zanedbanému stavu nádraží nuceni vozit kmeny po silnici.

"Měli jsme už dokonce přidělený vlak a volnou trať až do Malonic. Souprava ale dojela jen do Sušice. Když se to místně příslušný traťmistr dozvěděl, že má nakládat v Malonicích dřevo, tak vlak zastavil a nepustil dál, protože znal skutečný stav kolejí," popisuje majitel firmy 1. písecká lesní a dřevařská Jiří Plíva.

Pro jeho podnik to znamenalo nečekanou komplikaci. "Udělali jsme náhradní plán, sehnali jiné dřevo a vlak naložili v Sušici. Dřevo, které se mělo původně nakládat, však v Malonicích leží do dneška. Stanice je plně naložená dřevem, které leží na zemi, a přitom mělo být už dávno v Polsku," říká Plíva.