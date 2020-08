Premiér Andrej Babiš znovu dokázal, že svými pravidelnými videi na sociálních sítích dokáže určovat témata nejen vládě, ale také opozici. O víkendu zaskočil koaliční partnery, ostatní strany, a dokonce i lidi z vlastního hnutí ANO. Slíbil zrušení superhrubé mzdy už od Nového roku a razantní snížení daně z příjmů. To by potěšilo zaměstnance, státní rozpočet by ale mohl přijít až o 90 miliard korun. Jeho nápad ovšem může výrazně zkomplikovat debatu o rozpočtu na příští rok.

Superhrubou mzdu zavedla v roce 2008 vláda ODS pod vedením Mirka Topolánka. Znamená navýšení hrubé mzdy o sociální a zdravotní pojištění, které za pracovníka odvádí firma. Až z této zvýšené sumy se odečte 15procentní daň. V přepočtu to je stejné, jako by zaměstnanec odváděl ze své hrubé mzdy na dani přes 20 procent.

Konec superhrubé mzdy má sice koalice ANO a ČSSD v programovém prohlášení, Babiš ale nyní všechny překvapil slibem, že po jejím zrušení hodlá zavést zdanění 15 procent z hrubé mzdy. To by znamenalo zmíněný výpadek rozpočtu.

90 miliard korun O tolik by mohly klesnout příjmy státního rozpočtu, pokud by se snížila daň z příjmů, jak navrhl Andrej Babiš.

Ještě v pátek přitom ministerstvo financí na dotaz HN uvedlo, že v případě zrušení superhrubé mzdy počítá se sazbou 19 procent. Včera změnilo názor. "Pracuje s několika variantami zrušení superhrubé mzdy, mezi které patří zavedení jediné sazby daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši 19 i 15 procent," napsal mluvčí resortu Tomáš Weiss.

O záměru výrazně snížit zdanění nevěděli ani poslanci ANO, které HN oslovily. "Sám to znám jen z médií. Žádnou diskusi jsme o tom nevedli," řekl například Martin Kolovratník. Připustil ale, že 15procentní sazba pro něj není zcela nová informace, údajně je to dlouhodobě jedna z variant, jak zdanit zaměstnance.

Poslanec za ANO Jan Volný řekl, že Babišovo video nebylo oficiálním prohlášením k superhrubé mzdě. "Zrušit ji chceme, ale ještě k tomu bude diskuse," uvedl. Babišův ekonomický poradce Jaroslav Ungerman se proto domnívá, že premiérovo prohlášení bylo jen vypuštění "zkušební sondy".

Pro zaměstnance je mezi zmíněnými sazbami rozdíl. Při 19procentní by po zrušení superhrubé mzdy uspořili v průměru jen stokoruny, 15procentní by pro ně ovšem znamenala navýšení čisté mzdy i o tisíce korun. Například člověk s platem 35 tisíc hrubého by si přilepšil asi o 1800 korun (více ukáže kalkulačka níže).

Superhrubá mzda měla původně pouze omezenou platnost, podle zákona měla skončit v roce 2015. To se však nestalo a platí dodnes, přestože vlády opakovaně slibují její zrušení. Stejný záměr má také opozice: když ale v roce 2018 přišla ODS s takovým návrhem, bylo to právě hnutí ANO, kdo jej zamítl s tím, že by to znamenalo příliš velký zásah do státního rozpočtu. Teď tedy premiér slibuje to, co před dvěma lety odmítl.