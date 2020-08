V severoitalském Janově slavnostně otevřeli nový dálniční most na místě Morandiho mostu, jehož část se 14. srpna 2018 zřítila. Neštěstí si tehdy vyžádalo více než čtyři desítky lidských životů. Pro dopravu se nový most otevře až ve středu. Jako první se po něm prošel prezident Sergio Mattarella. "Je to symbol nové Itálie, která znovu povstává," řekl premiér Giuseppe Conte, jenž se inaugurace také zúčastnil. Otevření mostu má pro celou zemi obrovský význam, mnozí Italové to vnímají jako symbol naděje. Most byl dokončen v rekordním čase 15 měsíců, což je v Itálii téměř nevídané − podobné stavby obvykle brzdí nadměrná byrokracie.

V severoitalském Janově slavnostně otevřeli nový dálniční most na místě Morandiho mostu, jehož část se 14. srpna 2018 zřítila. Foto: ČTK/AP