Těžko říct, zda to premiér Andrej Babiš myslel vážně, nebo ne. Zrušení superhrubé mzdy by však bylo bezesporu jedním z největších "dárků" dnešní krize. To samo o sobě nemusí být špatně. Bez dárků, nebo lépe řečeno bez pomoci státu se česká ekonomika v dnešní mimořádné situaci neobejde. Pokud by stát jen tak stál stranou se založenýma rukama a jako "přísný účetní" škrtal výdaje podle toho, jak mu padají příjmy, dopadli bychom špatně. Propad hospodářství a nárůst nezaměstnanosti by byly nakonec daleko výraznější, stejně jako "díra" ve státní kase. Stát nemá v průběhu velkých šoků šlapat na brzdu − to dělají všichni ostatní. Je správné, aby vyššími výdaji podržel chřadnoucí ekonomiku nad vodou. To ale neznamená rozdávat dárky všem a všude. Je třeba vymyslet efektivní programy, které dokážou za málo peněz zařídit hodně muziky.

Dnešní krize nemá obdoby. Jednak z hlediska bezprecedentní velikosti propadu, jednak tím, že ji spustilo vypnutí ekonomiky, po kterém následuje pokus o resuscitaci. Pomoc vlády musí tato specifika respektovat. Během vypnutí ekonomiky bylo zapotřebí hospodářství dočasně odstavit na kapačky: pomoci s odkladem splátek daní, úvěrů nebo s dočasným udržením pracovníků skrze programy Antivirus. S probuzením ekonomiky by měl stát postupně tuto mimořádnou pomoc omezovat a soustředit se na cílené a chytré restartování poptávky.

Nutně to neznamená všechny běžící programy hned zastavit. To platí zejména pro kurzarbeity (programy Antivirus). Volání po jejich okamžitém vypnutí je zatím předčasné a možná i nebezpečné. Kurzarbeit jistě nesmí bránit nezbytným strukturálním změnám, tedy propuštění nepotřebných zaměstnanců a nabrání nových. To jde ale řešit parametrickými změnami, třeba vyšším podílem podniků na krytí nákladů. Prodloužení takového kurzarbeitu do konce roku pak může být levnější než přesunout více než 150 tisíc zaměstnanců na úřady práce.