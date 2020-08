Simona z Brna, které je jednadvacet, trpí hraniční poruchou osobnosti. Jedním z jejích příznaků je i sociální fobie, úzkostný strach ze sociálního kontaktu. Když byl na jaře vyhlášen nouzový stav, z ulic zmizely davy a Simona měla volno z práce, psychicky jí to pomohlo. "To, že se všechno zavřelo, pro mě bylo určitým osvobozením. Nemusela jsem čelit nástrahám běžného života," líčí Simona. Když ale nouzový stav skončil, musela se vrátit do práce a z návratu do běžného režimu dostala těžkou depresi. "Došlo to do fáze, kdy jsem nebyla schopná se ani umýt, zhubla jsem patnáct kilo," popsala Simona, která nakonec musela vyhledat odbornou pomoc. Není zdaleka sama. Koronavirus zhoršil duševní zdraví pětině Čechů.