Kupovali byste si společně dům, kdybyste se druhý den chtěli rozvést? Tak reaguje Roland Galharague na pochybnosti, jestli Evropská unie současnou hlubokou krizi vyvolanou pandemií nového koronaviru přežije. Odkazuje na dohodu z nedávného summitu EU, na němž se lídři členských států dohodli, že si společně půjčí 750 miliard eur, tedy asi 20 bilionů korun. Použijí je v zájmu zotavení ekonomiky, která míří do nejhorší krize v dějinách unie. Je to poprvé, co si státy EU společně půjčí tak velkou částku.

HN: Řada lidí označuje dohodu premiérů či prezidentů zemí EU za historickou. Souhlasíte s tím?

Jistě, ale nejdůležitější není nalezení vhodného přídavného jména. Klíčové je, že dohoda je velmi dobrá z hlediska EU, Francie i Česka. Vynikne to především ve srovnání s přístupem EU ke krizi, která vypukla v roce 2008. Tehdy jsme stále slyšeli výtky, že EU vždy byla o krok pozadu − platilo to při řešení bankovní krize či dluhové krize některých zemí. Teď je to jinak. Nyní jsme vytvořili nástroje, s jejichž pomocí můžeme krizi čelit ještě v jejím průběhu.

HN: Byly země EU nyní schopné jednat tak rychle hlavně proto, že tentokrát krize zasáhla úplně všechny?

Rozhodnutí, které lídři členských zemí udělali, je velmi dobré i proto, že udrželo jednotu unie. A ta byla v sázce. Opět je to velký rozdíl oproti vývoji po roce 2008, kdy krize vzniklá na finančních trzích začala postupně ohrožovat stabilitu některých členských zemí a potenciálně i společné měny euro. Nyní je tomu úplně jinak. Současná krize zasáhla úplně všechny členy EU. Není tu tedy hrozba morálního hazardu, tedy toho, že někomu pomůžete a ostatní to můžou chápat tak, že se také nemusí snažit, protože příště dostanou pomoc oni. Nyní šlo o to, jestli budeme schopni ukázat dostatek solidarity, abychom žádnou členskou zemi neponechali jejímu osudu. A přesně to jsme prokázali.