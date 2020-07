Hygienici, kterých je v Česku nedostatek, mají být placeni stejně jako lékaři či zdravotníci. Stát chce proto jejich pracovní místa v hygienických stanicích zatraktivnit a nalákat tak do nich více lidí. Nízký počet hygieniků se projevil nyní při šíření koronaviru. Vláda hodlá v září předložit do sněmovny návrh zákona, který by je vyřadil ze státní služby. Tím by jim zajistil i vyšší platy. Ve středu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a s šéfy krajských hygienických stanic.