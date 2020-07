◼ EU

ČR v pololetí získala z EU o 50,1 mld. více, než zaplatila

Česká republika v letošním prvním pololetí získala z rozpočtu Evropské unie o 50,1 miliardy korun více, než do něj odvedla. Loni v pololetí to bylo 24,4 miliardy. Nárůst je letos podle MF způsoben především vyššími příjmy z fondů EU, včetně dodatečných plateb v souvislosti s pandemií. Česko v pololetí obdrželo z unijního rozpočtu 82,1 miliardy korun a odvedlo do něj 32 miliard. Zůstalo tak stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

◼ ČESKO

Přístup k majetkovým oznámením má být omezený

Veškerá majetková oznámení politiků by mohla být v registru ministerstva spravedlnosti přístupná jen na základě individuální žádosti. V novele zákona o střetu zájmů to navrhla skupina poslanců ze šesti klubů v čele s hnutím ANO. Stejný režim nyní platí například pro vedoucí úředníky a ředitele bezpečnostních sborů. Předloha by také omezila nakládání s údaji uvedenými v majetkových oznámeních. Opoziční Piráti ohlásili, že předlohu nepodpoří.

◼ EVROPA

V dubnu se v Evropě zvýšila úmrtnost až o 50 procent

V prvním dubnovém týdnu, kdy se Evropa potýkala s vrcholem pandemie covidu-19, se na starém kontinentu zvýšila úmrtnost oproti předchozím rokům až o 50 procent. Vyplývá to ze zprávy francouzského statistického úřadu INSEE, který měl k dispozici data z 21 evropských zemí včetně Česka. Nejvyšší úmrtnost v této době měly Španělsko, Belgie, Itálie a Francie. Zvýšená úmrtnost se podle úřadu týkala více mužů než žen a také lidí starších 70 let.

◼ FRANCIE, POLSKO

Paříž varovala Polsko kvůli Istanbulské úmluvě

Polsko by mohlo čelit finančním důsledkům, pokud odstoupí od Istanbulské úmluvy o prevenci a boji proti násilí na ženách. Varšavu takto varoval poradce francouzského prezidenta v evropských záležitostech Clément Beaune. Polské ministerstvo spravedlnosti zaslalo ministerstvu práce a rodiny žádost o zahájení procesu odstoupení od Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nazývané také Istanbulská úmluva.

"

Vakcína proti covidu-19 už existuje, ale není k dispozici, protože bohatí chtějí být ještě bohatší.

Madonna