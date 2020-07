Piráti, nebo ODS? Nejmenší subjekt zvolený do sněmovny, hnutí Starostové a nezávislí, řeší už několik týdnů dilema, kterou z nabídek na sestavení koalice pro příští sněmovní volby využít. A pokusit se tak porazit všem průzkumům jasně dominující hnutí ANO. Od STAN teď poprvé zaznělo, že ač hnutí vyjednává na několika úrovních a na to, s kým by chtěli jít do voleb, se ptá i své členské základny, nejvýhodnější by bylo poskládat dva bloky. Jeden, liberálněji se profilující, právě s Piráty a starosty. A druhý, konzervativní, s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.