Podobně jako probíhá nákup jídla z auta například ve fastfoodech, mohli by někteří lidé na podzim také odvolit do Senátu a do krajů. Týkalo by se to těch voličů, kteří budou v den voleb v nařízené karanténě kvůli podezření na koronavirus. S tímto scénářem a dalšími třemi variantami možného způsobu volení přišel v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Právě pod jeho resort volby spadají.