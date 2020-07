◼ SVĚT

WHO: Koronavirus není sezonní záležitost

Koronavirus se nechová sezonně jako chřipka, a proto je i teď v létě na severní polokouli zapotřebí být obezřetný. Řekla to mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Harrisová. "Lidé stále přemýšlí o koronaviru sezonně… Toto je ale nový virus, který se chová odlišně," uvedla Harrisová prostřednictvím virtuálního briefingu uspořádaného v Ženevě. "Bude to jedna velká vlna, která půjde nahoru a dolů," dodala.

◼ ČESKO

Policie odloží případ střelby v ostravské nemocnici

Policie v příštím týdnu odloží případ střelby v ostravské nemocnici, kterou loni v prosinci nepřežilo sedm lidí a dva byli zraněni. Kriminalisté mají k dispozici už všechny potřebné důkazy. Znalci jim v těchto dnech dodali psychologický posudek střelce, který se po činu zastřelil. Co obsahuje znalecký posudek duševního stavu dvaačtyřicetiletého střelce, dozorující státní zástupce neupřesnil. Už dříve uvedl, že jednou z verzí motivu je právě duševní porucha.

◼ ČESKO

Krádež kabelů omezila provoz desítek vlaků

Krádež kabelů v Praze omezila na více než šest hodin provoz zhruba 70 železničních spojů, převážně mezi Prahou a obcemi ve Středočeském kraji. Omezení se dotklo hlavně lokálních spojů, ale i několika dálkových vlaků mezi Prahou a jižními Čechami. Zpoždění kvůli tomu dosahovala až 20 minut. Ukradené kabely způsobily poruchu zabezpečovacího zařízení na trati mezi hlavním nádražím a Vršovicemi.

◼ ČESKO

Věznice i státní zástupci ohledně Ratha pochybili

V souvislosti s vězněním bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha pochybila jak teplická věznice, tak i státní zástupci. Uvedlo to ministerstvo spravedlnosti, které podmínky věznění prověřovalo. Zároveň sdělilo, že porušení zákona nedosáhlo takové intenzity, aby bylo nutné přijímat další opatření. Teplická věznice podle ministerstva porušila právní předpis v souvislosti s tím, že odsouzenému Rathovi povolila civilní oblečení a zdravotní matraci.

"

Zatím nemáme dost informací na to, abychom mohli říci, že jde o žert, kachnu, internetový podvod nebo bioterorismus.

Ryan Quarles

Komisař ministerstva zemědělství USA. To vyzvalo Američany, aby nezasévali semena z Číny, pokud jim byla doručena bez vyžádání. Může se jednat o invazivní rostliny.

◼ ČESKO

ODS chce odpustit menším firmám sociální odvody

Opoziční ODS chce odpustit firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody do letošního prosince. Poslanci občanských demokratů to navrhli v novele vládního zákona, podle něhož menší firmy nemusí za splnění určitých podmínek hradit státu odvody za červen až srpen. Prodloužením úlevy zavedené kvůli ekonomickým dopadům opatření proti koronaviru by státní rozpočet přišel podle odhadu za srpen až prosinec asi o 18 miliard korun.

◼ USA

Facebook vyhrál první kolo soudů s EK

Unijní soud vyhověl Facebooku s dočasným pozastavením žádosti Evropské komisi, a vyhrál tak první kolo své soudní bitvy proti Evropské komisi, která podle něj požaduje nadměrné množství informací v souvislosti se svým vyšetřováním internetové společnosti. Tribunál Soudního dvora EU rozhodl o pozastavení platnosti tohoto požadavku, dokud neučiní konečné rozhodnutí. Firma už poskytla EK 315 tisíc dokumentů, 1,7 milionu stránek.

◼ BĚLORUSKO

Lukašenko tvrdí, že covid bez problému přechodil

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že bez příznaků "přechodil" nemoc covid-19. Uvedla to agentura TASS. Lukašenko pandemii od začátku zlehčoval a doporučoval krajanům mimo jiné léčit se vodkou a saunou. Lukašenko vládne Bělorusku tvrdou rukou více než čtvrt století. Zemi čekají 9. srpna prezidentské volby, ve kterých dlouholetá hlava státu usiluje o další mandát, a to navzdory stoupající nespokojenosti s ekonomickou situací.

◼ ČESKO

Ministerstvo snížilo údaj o počtu hospitalizovaných

V souvislosti s nemocí covid-19 bylo včera v českých nemocnicích 108 lidí. Z toho v těžkém stavu 16 z nich. Vyplývá to z aktualizovaných údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Ještě v úterý ráno ministerstvo uvádělo 150 hospitalizovaných. Audit dat avizoval v pondělí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Za pondělí přibylo ve statistikách 195 prokázaných případů nákazy novým koronavirem.

◼ USA

Sítě stáhly video s mylnými údaji o koronaviru

Sociální sítě Facebook, Twitter a server YouTube odstranily video s mylnými informacemi o koronaviru, které v pondělí zveřejnil server Breitbart News. Propagovalo preparát hydroxychlorochin jako účinnou léčbu covidu-19 a popíralo účinnost roušek. Americký prezident Donald Trump, který považuje hydroxychlorochin za účinný, nahrávku stihl sdílet s 84 miliony uživateli Twitteru.