Když si před třemi a půl lety Donald Trump při nástupu do Bílého domu stěžoval na nerovnováhu v americko-čínských obchodních vztazích, mohlo to vypadat jako výraz snahy narovnat deficit ve vzájemné výměně a jako úlitba voličům, kteří na vlastní kůži pocítili úbytek pracovních míst v důsledku přesunu výroby do země s nižšími mzdami. Dnes se dvě supervelmoci, jejichž hospodářská váha dohromady představuje dvě pětiny světové ekonomiky, utkávají na mnoha úrovních a co je důležitější, jako by nezadržitelně sklouzávaly ke vzájemnému střetu.