◼ ČESKO

Důvěra v ekonomiku Česka v červenci výrazně vzrostla

Důvěra v ekonomiku Česka podle průzkumu Českého statistického úřadu vzrostla v červenci meziměsíčně o 9,5 bodu na 86,7 bodu. Optimističtější byli spotřebitelé i podnikatelé, u nichž byl meziměsíční růst důvěry nejvyšší od počátku sledování. Důvěra v tuzemskou ekonomiku zaznamenala v dubnu po vypuknutí koronavirové krize rekordní propad téměř o 20 bodů, v květnu a v červnu mírně stoupla. I přes výrazný růst v červenci zůstává důvěra v ekonomiku stále pod dlouhodobým průměrem.

◼ ČÍNA/USA

Čína nařídila uzavření konzulátu USA v Čcheng-tu

Čína v pátek nařídila uzavřít konzulát Spojených států ve městě Čcheng-tu. Reagovala tak na obdobný krok USA, jež minulý týden rozhodly o uzavření čínského konzulátu v Houstonu. Peking už dříve americký postup označil za provokaci a za porušení mezinárodního práva a USA vyzval k nápravě "chybného rozhodnutí". Napětí mezi Pekingem a Washingtonem tak rozhodně nepolevuje, podle agentury AP jsou vzájemné vztahy nejméně přátelské za poslední desetiletí.

◼ TURECKO

Turecký zákon má zavést cenzuru na internetu

Výbor tureckého parlamentu schválil návrh zákona, který má více regulovat působení sociálních sítí v zemi. Smyslem normy, kterou připravila vládní strana a o níž mají poslanci v plénu jednat příští týden, je podle opozice kontrola informací na sociálních sítích a odstranění komentářů kritických vůči současné vládě, napsal opoziční server Ahval.

◼ ČESKO

Ministr chce založit páteřní síť laboratoří. Shání hygieniky

Ministerstvo zdravotnictví hodlá zřídit páteřní síť laboratoří pro testování lidí na covid-19, která bude fungovat sedm dní v týdnu. Nyní se často stává, že soukromá zařízení si o víkendu berou volno. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dodal, že ze 134 nových míst na krajských hygienických stanicích je zatím obsazeno pět, ale výběrová řízení nebyla ukončena a jasno bude v srpnu.

"

Česko má dost ochranných zdravotnických pomůcek proti šíření covidu-19. Ve skladu ministerstva vnitra jsou zásoby na šest týdnů.

Karel Havlíček

vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy za ANO

◼ MAĎARSKO

Nezávislý web Index.hu opouští na protest redaktoři

Tři vedoucí pracovníci a zhruba šest desítek novinářů odchází z předního maďarského zpravodajského webu Index.hu kvůli nedávnému odvolání šéfredaktora Szabolcse Dulla. Ten server, který zůstával jedním z mála maďarských médií kritických vůči premiérovi Viktoru Orbánovi, hájil před pokusy o nátlak. Novináři nyní uvedli, že odcházejí, protože vedení portálu nevyhovělo jejich požadavku, aby šéfredaktora povolalo zpět do funkce.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Anglie nabídne zdarma vakcínu proti chřipce

Anglie nabídne více než polovině obyvatel zdarma očkování proti chřipce. Chce tak předejít zahlcení zdravotnictví v kombinaci s možným příchodem druhé vlny epidemie covidu-19 v zimních měsících. Premiér Boris Johnson to řekl při návštěvě jednoho z londýnských zdravotnických zařízení. Ministerský předseda popsal plán proočkování 30 milionů obyvatel Anglie jako "dosud největší program získání imunity proti chřipce" v dějinách Anglie.

◼ NĚMECKO

V 94 letech zemřel bývalý šéf SPD Vogel

Po dlouhé nemoci ve věku 94 let v neděli zemřel bývalý předseda německé sociální demokracie Hans-Jochen Vogel. V posledních letech trpěl Parkinsonovou chorobou. Následník Williho Brandta ve funkci šéfa Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) stál v čele strany v letech 1987 až 1991. Byl rovněž dlouhodobým starostou Mnichova a spolkovým ministrem spravedlnosti.

◼ ČESKO

Platy zdravotníků mohou růst do pěti procent

Platy ve zdravotnictví by v příštím roce mohly vzrůst nejvýše o pět procent, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v České televizi. Požadavek odborářů na zvýšení až o 15 procent považuje za nereálný. Průměrný měsíční výdělek lékaře v akutní lůžkové péči podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky pravděpodobně letos dosáhne 88 312 korun, sestry 47 498 korun

◼ ČESKO

Vláda asi odmítne snahu zrušit kojenecké ústavy

Vláda nejspíš odmítne poslaneckou snahu zrušit do tří let dětské domovy pro děti do tří let věku, tedy někdejší kojenecké ústavy, a vytvořit centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním. Návrh podle podkladů pro pondělní projednání ve vládě podpořilo s výhradami ministerstvo sociálních věcí. Ministerstva zdravotnictví, financí a školství byla proti. Ministerstvo vnitra se k návrhu postavilo neutrálně. Loni bylo ve 25 takovýchto ústavech 335 dětí.

◼ ČESKO

Výzkumné centrum v Brně se bojí snížené podpory

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se obává snížení podpory státu, které by mohlo být v konečném důsledku likvidační. Řekl to ředitel centra Pavel Iványi. Letos je podpora 180 milionů korun, příští rok by podle Iványiho měla klesnout na polovinu, v roce 2022 se má snížit na 60 milionů a v roce 2023 na 30 milionů. Kvůli omezení projektů by centrum navíc muselo vracet stovky milionů.

◼ USA/ČESKO

Pearl Jam příští rok zahrají v pražské O2 areně

Přední představitelé grungeové scény a jedna ze zásadních kapel 90. let Pearl Jam vystoupí 25. července příštího roku v pražské O2 areně. Kapela, která letos slaví 30. výročí své existence, v březnu vydala jedenácté studiové album Gigaton. Vstupenky v cenách 2320 až 2820 korun budou v prodeji od 31. července. Koncert pořádá agentura Live Nation. Pearl Jam, kteří byli v roce 2017 uvedeni do Rokenrolové síně slávy, v O2 areně vystoupili před dvěma lety.

◼ ČESKO

Sběrné dvory přestanou odebírat odpad Samsungu

Od začátku srpna nebudou sběrné dvory měst a obcí odebírat vysloužilé televizory a monitory značky Samsung. Firma Asekol, která zajišťuje ekologickou likvidaci odpadu, oznámila Svazu měst a obcí, že elektroniku Samsungu nebude odebírat a odvážet, protože od konce minulého roku nemá s korejským výrobcem smlouvu a sběr od té doby prováděla na své náklady. Firma REMA Systém, jež má se Samsungem novou smlouvu, se se sběrnami ještě nedohodla.

"

Tohle není migrace, ale chaos. Italská vláda je komplicem v pašování lidí.

Matteo Salvini

Šéf opoziční strany Liga a exministr vnitra Itálie, který využívá ke své politické kampani skutečnosti, že italský ostrůvek Lampedusa se potýká s velkým přílivem migrantů z Afriky. Jen za poslední tři dny tam doplulo asi tisíc běženců, většinou Tunisanů.

◼ ČESKO

Iniciativa požaduje pravidla pro hudební sektor

Iniciativa #zazivouhudbu svolala na dnešek demonstraci Za živou hudbu! Akce s podtitulem Nechte živou hudbu hrát! se uskuteční večer na pražském Staroměstském náměstí. Účastníci chtějí společně vyjádřit nesouhlas se současnými kroky vládních institucí směrem k živé hudbě a nabídnout možnosti řešení krize v hudebním sektoru. Cílem iniciativy je přijmout srozumitelná pravidla a řešení pro živou hudbu.

◼ ČESKO

Lysohlávky mohou pomoci lidem s depresí

Lidem s depresí může pomoci nová experimentální léčba. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví budou zkoumat a porovnávat účinky halucinogenu z lysohlávek jako antidepresiva. Jedná se o látku zvanou psilocybin, srovnávat ji budou jako první v Evropě s již používaným antidepresivem s rychlým nástupem účinku, ketaminem. Podle odhadů žije v Česku minimálně půl milionu obyvatel s depresí.

◼ ČESKO

Rada pro vědu navrhla rozpočet ve výši 41 mld.

Rada pro výzkum vývoj a inovace navrhla rozpočet na vědu na příští rok ve výši 41 miliard korun. Z toho 2,8 miliardy korun má být určeno na specifický, špičkový výzkum ve zdravotnictví. Původně se uvažovalo o návrhu v rozmezí 37,5 miliardy až zhruba 40 miliard korun. Rozpočet na vědu pro letošní rok činil 37,5 miliardy korun.

◼ ČESKO

Z dotací na sport je zatím vyčerpán jen zlomek

V mimořádném dotačním programu COVID­-Sport zatím sportovní organizace vyčerpaly jen zlomek z miliardy korun, která je k dispozici. Národní sportovní agentura aktuálně zkontrolovala 560 žádostí v celkové výši asi 76,1 milionu korun. Dalších 468 žádostí je rozpracovaných. Agentura ale očekává, že velké sportovní kluby a jednoty teprve žádat budou a částka naroste. Čas mají do konce srpna.

◼ SRBSKO

Policie spolu s FBI zatkla finanční podvodníky

Srbské úřady ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) zasáhly proti kriminální organizaci podezřelé z investičních podvodů páchaných přes internet. Při akci provedené na 16 místech v Srbsku bylo zadrženo 11 lidí. Jsou mezi nimi také občané Černé Hory, Austrálie a Filipín. Skupina vytvořila 16 falešných investičních platforem. Z investorů celého světa vylákala více než 70 milionů dolarů (téměř 1,6 miliardy korun).

◼ RUSKO

Putin povýšil Kadyrova na generála

Vůdce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov byl povýšen do hodnosti generálmajora ruské Národní gardy. Ta je nasazovaná k potlačení nepokojů uvnitř Ruska. Potvrdil to mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. Povýšení podle něj nijak nesouvisí se skutečností, že USA zařadily Kadyrova na černou listinu kvůli porušování lidských práv, včetně vražd a mučení.

◼ ČESKO

Václav Fischer chce opět kandidovat do Senátu

Podnikatel Václav Fischer chce znovu kandidovat do Senátu. O hlasy voličů se jako nezávislý kandidát hodlá ucházet ve volebním obvodu 27, který zahrnuje například území Prahy 1, Prahy 7, Suchdola nebo Troji. Nyní žádá obyvatele těchto městských částí o podpis petice na jeho podporu. Informoval o tom na svém webu. Fischer se do horní komory parlamentu dostal už v roce 1999.

◼ ČESKO

Na Broumovsku přibylo útoků vlků na zvířata

V severní části Královéhradeckého kraje, konkrétně na Broumovsku, za první pololetí přibylo útoků vlků na hospodářská zvířata. Je jich více než za celý loňský rok, sdělili zástupci hejtmanství a Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu. Kraj vyplatí do konce července na náhradách škod farmářům přes 1,4 milionu korun. Jde o nahlášené škody po vlcích od podzimu 2019.

"

Máme tři poselství: dodržujte rozestupy, pravidelně si myjte ruce a zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře.

Lennart Borg, covidový rytíř

Švédský ostrov Gotland, oblíbený cíl turistů, vyslal do boje s koronavirem rytíře na koních. Osm mužů v plné zbroji bude dohlížet na dodržování předepsaných rozestupů.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Brusel hodlá zlepšit boj proti kyberzločinu

Evropská komise zveřejnila obrysy nové pětileté strategie posílení bezpečnosti v "reálném i digitálním prostředí". Chce se zaměřit na budování infrastruktury odolné vůči hackerským útokům, boj proti terorismu a organizovanému zločinu či na rozvoj unijní policejní agentury Europol. Vedle nových celoevropských pravidel jde o vytvoření bezpečnostních vazeb mezi úřady, soukromým sektorem a dalšími organizacemi.

◼ TURECKO

Do chrámu Hagia Sofia dorazily tisíce muslimů

Tisíce lidí, včetně tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a členů jeho vlády, dorazily na první velkou páteční modlitbu muslimů v istanbulském chrámu Boží moudrosti (Hagia Sofia) po téměř 90 letech. O přeměně chrámu na mešitu rozhodl dekretem prezident Erdogan. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v pátek označil změnu chrámu Hagia Sofia na mešitu za "urážku civilizace 21. století" a Turecko za "potížistu".

◼ SÚDÁN

U Chartúmu našli masový hrob s armádními pučisty

Osmadvacet těl našli v Súdánu v masovém hrobě nedaleko hlavního města Chartúmu. Ostatky patří vojákům, kteří se v roce 1990 neúspěšně pokusili svrhnout bývalého prezidenta Umara Bašíra. Ten rok předtím odstranil demokraticky zvolenou vládu premiéra Sádika Mahdího. Bašíra, který zemi vládl tvrdou rukou, svrhla loni armáda a nyní je souzen. K zodpovědnosti ho chce pohnat i Mezinárodní trestní soud (ICC), který jej viní mimo jiné z genocidy.

◼ USA

Michelle Obamová bude zpovídat manžela

Prvním hostem připravovaného podcastu bývalé americké první dámy Michelle Obamové bude její manžel a někdejší prezident Barack Obama. Zájemci si budou moci úvodní díl poslechnout 29. července prostřednictvím streamingové služby Spotify. Dialog s manželem se má týkat pandemie koronaviru a protestního hnutí vyvolaného smrtí černocha George Floyda.

◼ NOVÝ ZÉLAND

Novinář z Íránu získal azyl na Novém Zélandu

Kurdský novinář původem z Íránu Behrúz Búčání, který se stal hlasem uprchlíků zadržovaných v kontroverzním australském detenčním táboře na ostrově v Tichém oceánu, získal politický azyl na Novém Zélandu. V australském táboře na ostrově Manus, který patří Papui Nové Guineji, strávil šest let. Za knihu popisující jeho tamní zážitky dostal loni australskou literární cenu.