A zda víte, že vládnete jazykem, který dokáže sbalit celou větu do jednoho slova? Tak třeba toto: zhublas. Zkuste to říct třeba anglicky a být u toho lingvisticky co nejúspornější. Nemůže vám vyjít nic kratšího než "you (1) have (2) lost (3) weight (4)" a ještě by se hodilo dodat "girl (5)", protože v českém originálu je poznat, že je věta směrována k ženě. Hle! Na co angličtina potřebuje celou větu o čtyřech až pěti slovech, dá čeština do jediného slova. A ještě je ve slovovětě "zhublas" cítit, takový malý bonus navíc, výčitku, nebo dokonce zklamání. Zhublas.