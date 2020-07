◼ ČESKO

Firmy z programů Covid vyčerpaly 12 miliard korun

Podnikatelé z programů Covid II, III a Praha podle dat České národní banky k 10. červenci čerpali zhruba 12 miliard korun. U programu Covid Plus pro velké exportně zaměřené společnosti čerpání zatím nezačalo. Všechny programy jsou připravené pro firmy zasažené koronavirovou krizí. Covid II a Praha se blíží naplnění, čerpání z programu Covid III se proti předchozímu týdnu zrychlilo, ale podle expertů je jeho využití pořád nízké.

◼ USA

Apple se zbaví emisí do roku 2030

Americký technologický gigant Apple hodlá do roku 2030 dosáhnout úplné klimatické neutrality, tedy zajistit, aby na ovzduší neměly negativní dopad nejen jeho vlastní podnikatelské aktivity, ale ani jeho dodavatelský řetězec a výrobky. Firma vyrábí například chytré telefony iPhone či počítače Mac. Cíle chce dosáhnout ze tří čtvrtin pomocí snížení emisí a z jedné čtvrtiny pomocí projektů zlepšujících stav ovzduší, jako je například vysazování stromů.

◼ ČESKO

Nejvíce nakažených stále přibývá na Karvinsku

V Moravskoslezském kraji přibylo od pondělní aktualizace dat 66 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nejvíce nových případů znovu připadá na Karvinsko, kde v neděli začalo další plošné testování v OKD. Celkově se počet pozitivně testovaných od počátku pandemie navýšil na 4082, v pondělí to bylo 4016 lidí. Ukazují to grafy chytré karantény, které včera zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

◼ USA

Začalo jednání o novém záchranném balíčku

Špičky amerického Kongresu a představitelé vlády prezidenta Donalda Trumpa se po víkendu pustili do vyjednávání o novém balíčku opatření na podporu ekonomiky zasažené koronavirovou krizí. Neshody panují nejen mezi demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů a Senátem kontrolovaným republikány, ale také mezi republikánskými zákonodárci a Bílým domem. Program podpory pro miliony Američanů, kteří přišli o práci, skončí tento měsíc.

"

Musíme už s podporou brzdit, vždy totiž najdeme další segment, kterému bychom mohli pomoci.

Karel Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu (za ANO) zvažuje zvláštní podporu pro veletrhy.

◼ TURECKO

Erdogan: Turecké síly v Sýrii zůstanou

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že turecké síly, které podnikly několik operací v Sýrii od roku 2016, v konfliktem zmítané zemi zůstanou, dokud nebudou mít Syřané svobodu a bezpečí. Potlačení prodemokratických protestů vládními silami v roce 2011 rozpoutalo v zemi občanskou válku. Chaosu využila teroristická skupina Islámský stát a další radikálové. Turecko stojí na straně některých protivládních povstalců.

◼ ČESKO

Covid Plus se rozšířil o dopravu a cestovní ruch

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) začala v rámci záručního programu Covid Plus pro velké exportně zaměřené firmy přijímat žádosti od podniků z cestovního ruchu a dopravy. Ty byly dosud z programu vyloučené. Rozšíření na konci června schválila vláda, nyní program získal i notifikaci Evropské komise. Možná podpora se tak bude vztahovat také na leteckou společnost Smartwings.

◼ ČESKO

Olympijský výbor počítá ztráty kvůli Tokiu

Český olympijský výbor kvůli odložení olympijských her v Tokiu zaplatí navíc 15 až 20 milionů korun. Celkově se výdaje za odložení akce z letoška na příští rok pohybují v řádech miliard dolarů. Většinu zaplatí japonští pořadatelé. Hry se posunuly o rok kvůli pandemii koronaviru. V ohrožení může být i zimní olympiáda v Pekingu. Ta se má uskutečnit v únoru 2022, což je jen pět měsíců po tokijských hrách.

◼ ČESKO

Hlasování lidí z karantény začnou řešit ministerstva

Ministerstva vnitra a zdravotnictví vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat epidemiologickými opatřeními během podzimních krajských a senátních voleb a možností hlasování pro lidi v karanténě. Zákon považuje karanténu za překážku výkonu volebního práva. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí uvedl, že do voleb nelze prosadit změny, jež by umožnily lidem v karanténě volit. Vyjádření následně kritizovala opozice.

◼ ČESKO

Senátoři chtějí zpřesnit zákon o vlastnících firem

Přezkoumání pravdivosti údajů o skutečných majitelích firem má podle vládního návrhu nového zákona záležet na uvážení soudu. Senátorům z komise, která se zabývá auditními zprávami o dotacích EU pro holding Agrofert, se to příliš nezamlouvalo. Předlohu by chtěli upravit. Terčem výtek bylo rovněž ustanovení, které podle kritiků nahrává premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o střet zájmů.

◼ ČESKO

Po zrušení karence přibyla skoro pětina stonajících

Po loňském zrušení karenční doby vzrostl průměrný měsíční počet lidí na nemocenské o 17 procent. Zatímco rok před obnovením proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci evidovala sociální správa v průměru měsíčně 128 431 případů stonání, od loňska je jich měsíčně průměrně 150 650. Výsledky představila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní situaci ovlivnila koronavirová nákaza a krátkodobá nemocnost rostla jen mírně.

◼ ČESKO

Odvolání děkana medicíny v Ostravě není platné

Odvolání děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošta Martínka není platné. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě, na který se děkan po svém odvolání akademickým senátem univerzity obrátil. Odvolání souviselo s minulými pochybeními při přijímání studentů, jež na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad. Ke studiu škola přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení.

◼ ČESKO

Vlastním autem vyrazí na dovolenou o pětinu víc lidí

Vlastním autem na dovolenou letos vyrazí 65 procent Čechů, což je téměř o pětinu víc než loni. Naopak letadlo zvolilo sedm procent oproti loňským 22 procentům. Vlak využije čtvrtina Čechů a 16 procent pojede autobusem. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury NMS Market Research mezi 1060 respondenty. Automobil hodlají více použít lidé nad 35 let, kde jejich podíl dosahuje 70 procent. Mladí do 24 let volí mnohem častěji vlak.

◼ ČESKO

Lidé pracující na dohodu zřejmě dostanou náhrady

Senát by měl schválit vládní návrh, který umožní vyplácet lidem pracujícím na dohodu náhrady 350 Kč za den, pokud v důsledku epidemie koronaviru přišli o své příjmy. Podmínkou bude mimo jiné to, že odváděli nemocenské pojištění. Schválit rozšíření takzvaného kompenzačního bonusu doporučily Senátu již tři jeho výbory. Odhlasovaly to výbory hospodářský a zdravotnický, minulý týden přijal kladné stanovisko výbor ústavně-právní.

◼ VELKÁ BRITÁNIE / USA

Johnson s Pompeem jednali o činech Číny v Hongkongu

Počínání Číny v Hongkongu a v čínské provincii Si-ťiang, která je domovem menšinových Ujgurů, bylo mezi tématy setkání britského premiéra Borise Johnsona s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Ministr přijel do Londýna projednat hlavně postup vůči Číně, informovala agentura Reuters. Návštěva se koná krátce po rozhodnutí Londýna vypovědět čínskou firmu Huawei Technologies z budování sítí páté generace (5G) v Británii.

◼ ČESKO

Burčák letos bude nejdříve v polovině srpna

První letošní burčák z domácích hroznů budou moct lidé ochutnat nejdříve v polovině srpna, i když ho lze oficiálně v Česku prodávat už od 1. srpna. Po několika teplých letech, kdy počasí dozrávání hroznů uspíšilo až o několik týdnů, se tak vinařský kalendář vrací k tradičním termínům. První burčáky v sezoně bývají z raných odrůd Irsai Oliver nebo Solaris. Ve vinařství Château Valtice ale před třemi lety vysadili odrůdu Augustovskij.

"

Abychom byli schopni posoudit pomoc, potřebujeme mnoho dat.

Zbyněk Stanjura

Předseda sněmovní komise pro posouzení účinnosti vládní pomoci v době epidemie koronaviru. Komise vidí největší nedostatky ve fungování prvních programů ministerstva průmyslu.

◼ SLOVINSKO

Věřící na sebe musí nechat v kostele kontakt

Slovinští věřící, kteří se zúčastní nedělních nebo svátečních bohoslužeb, na sebe budou muset kvůli nebezpečí šíření nového typu koronaviru nechávat v kostelech kontakt. Nařízení slovinské biskupské konference se ale netýká mší ve všední dny, kdy do kostelů chodí jen málo lidí, které kněží dobře znají a jsou schopni je kontaktovat sami. Opatření má umožnit hygienikům vysledovat lidi v případě, že se mezi účastníky mše objeví nákaza.

◼ USA

Trump pohrozil, že pošle federální síly do New Yorku

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že po Portlandu vyšle federální pořádkové síly i do dalších velkých měst ovládaných demokraty, například Chicaga, New Yorku, Filadelfie, Detroitu, Baltimoru či Oaklandu. Jejich starostové jsou podle něj "liberální demokraté" a "anarchistů" v ulicích se bojí. Do Portlandu vyslal prezident bezpečnostní složky kvůli demonstracím proti rasismu a policejní brutalitě. Jejich počínání se ale stalo terčem kritiky.

◼ BULHARSKO

Bulharská vláda přestála hlasování o nedůvěře

Bulharská konzervativní vláda premiéra Bojka Borisova v parlamentu podle očekávání úspěšně přestála hlasování o nedůvěře, které navrhli opoziční socialisté kvůli podezření z korupce uvnitř kabinetu. Odstoupení vlády požadovaly v minulých týdnech v ulicích i tisíce demonstrantů. Ve 240členném parlamentu návrh na vyslovení nedůvěry podpořilo 102 zákonodárců, 124 jich bylo proti. Bulharská socialistická strana tak neuspěla ani na pátý pokus.

◼ ŠVÉDSKO

Thunbergová získala portugalskou cenu

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová věnuje milion eur (asi 26 milionů korun), který v pondělí získala jako součást Gulbenkianovy ceny za lidskost v Portugalsku, organizacím bojujícím proti klimatickým změnám a za ochranu přírody. Finanční odměna je vyšší, než dostávají laureáti Nobelovy ceny.

◼ ČÍNA, VELKÁ BRITÁNIE

Čína kvůli Hongkongu slibuje Británii protiútok

Čína pohrozila Británii tvrdými odvetnými opatřeními kvůli rozhodnutí Londýna pozastavit platnost extradiční smlouvy s Hongkongem. Britský ministr zahraničí Dominic Raab pozastavení platnosti dohody oznámil v pondělí v reakci na kontroverzní nový bezpečnostní zákon v bývalé britské kolonii Hongkongu, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu. Čínská diplomacie uvedla, že Británie svým krokem porušila mezinárodní normy.

"

Neexistuje nikdo vlastenečtější než já, váš nejoblíbenější prezident.

Donald Trump

Americký prezident podpořil nošení roušek na veřejnosti. Naznačil přitom, že zakrývání nosu a úst kvůli šíření koronaviru považuje za projev vlastenectví. Sám přitom dlouho odmítal roušku nosit.

◼ MEXIKO

Ženu překvapil medvěd, pořídila si s ním selfie

Žena se s přáteli vydala do parku Chipinque na jižním okraji města Monterrey. Při setkání s baribalem skupina znehybněla, aby zvíře nepodráždila. Medvěd pak přišel až k ženě, začal ji očichávat a několikrát se vedle ní postavil na zadní. Právě v tu chvíli si turistka pořídila rychlou fotografii. Šelma pak po chvilce ztratila zájem a zamířila pryč. Mnozí lidé ocenili na sociální síti pevné nervy turistky, objevily se však i hlasy, že měla více štěstí než rozumu.

◼ USA

Trump nesmí používat hudbu Linkin Park

Skupina Linkin Park je zatím poslední z řady muzikantů, kteří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zakázali používat svou hudbu během kampaně za znovuzvolení. Jak informoval zpravodajský server Fox News, skupina vyzvala Trumpa, aby přestal používat její hudbu, poté co hit kapely Linkin Park In the End zazněl ve videu, které na Twitteru zveřejnil ředitel Bílého domu pro sociální sítě Dan Scavino a Trump ho sdílel.

◼ SLOVENSKO

Na Slovensku hrozí propuštění 60 tisíc lidí

Na Slovensku je podle největších zaměstnavatelů ohroženo 60 tisíc pracovních míst, firmy od vlády očekávají zvýšení pomoci na udržení zaměstnanosti v souvislosti s dopady pandemie nemoci covid-19. Kabinet premiéra Igora Matoviče naposledy jen prodloužil stávající program pobídek, samotnou částku příspěvků nezvýšil.

◼ RUSKO

Putin zkorigoval ruské národní cíle

Ruský prezident Vladimir Putin svým výnosem stanovil národní cíle, kterých má Rusko dosáhnout do roku 2030. Oproti předchozímu výnosu mezi těmito cíli už nefiguruje přání, aby se Rusko stalo jednou z pěti největších světových ekonomik, cíl snížit chudobu v zemi proti roku 2017 na polovinu pak Putin přesunul z roku 2024 na rok 2030, upozornila ruská média.

◼ MÉDIA

CME ve čtvrtletí klesl zisk téměř o 26 procent

Mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME), která v Česku vlastní TV Nova a další stanice, ve druhém čtvrtletí klesl provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) o 25,7 procenta na 54,5 milionu dolarů (1,3 miliardy Kč). V Česku spadl o 35,4 procenta na 20,9 milionu USD. CME loni podepsala smlouvu o převzetí s dceřinými firmami PPF. Hodnota obchodu, jenž by mohl být dokončen do října, činí asi 2,1 miliardy dolarů.

◼ INTERNET

Nabízená rychlost sítí má více odpovídat realitě

Český telekomunikační úřad bude po operátorech závazně požadovat, aby inzerovaná rychlost připojení k internetu více odpovídala skutečnosti. Běžně dosahovaná rychlost připojení v pevných sítích by neměla klesnout pod 60 procent té slibované. Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30 procentům hodnoty inzerované rychlosti. Návrh opatření je nyní v připomínkovém řízení, sdělil ČTÚ v monitorovací zprávě.

◼ SVĚTOVÍ MILIARDÁŘI

Šéf Amazonu za den zbohatl o 13 miliard USD

Majetek šéfa amerického internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose jen za pondělí vzrostl o 13 miliard dolarů (302 miliard Kč), uvedla agentura Bloomberg. Jde o rekordní denní nárůst majetku jednotlivce od roku 2012, kdy agentura začala vést a denně aktualizovat index miliardářů. Akcie Amazonu připsaly 7,9 procenta, nejvíce od prosince 2018, hlavně díky optimismu ohledně vývoje internetového prodeje.

◼ NÁPOJÁŘSTVÍ

Coca-Cole spadly tržby o 28 procent

Největšímu světovému výrobci nealkoholických nápojů, americké společnosti Coca-Cola, ve druhém čtvrtletí kvůli karanténním opatřením klesly meziročně tržby o 28 procent na 7,18 miliardy dolarů (165,8 miliardy Kč). Firma ale uvedla, že jak se opatření postupně uvolňují, začaly se minulý měsíc její tržby zlepšovat. Čistý zisk meziročně klesl o 32 procent na 1,78 miliardy dolarů (41,1 miliardy Kč).

◼ PRŮMYSL

Slovenská GreMi Klima koupila český Luwex

Novým vlastníkem firmy Luwex Praha, která vyrábí vzduchotechniku a průmyslové filtry, je slovenská GreMi Klima ze Žiliny působící ve stejném oboru. Tržby nové skupiny by měly být 800 milionů až miliarda Kč. V Česku a na Slovensku se stane lídrem na trhu technického zařízení budov. Výši akvizice firmy nezveřejnily. Luwex se podílel na dostavbě O2 areny nebo rekonstrukci Státní opery Praha.