Britská vláda neviděla žádné stopy úspěšného zasahování Ruska do referenda o vystoupení z EU z roku 2016, prohlásil britský ministr zahraničí Dominic Raab. Vláda tak reagovala na kritiku výboru pro bezpečnost a tajné služby britského parlamentu. Ten vládě vyčítá ne to, že nic neviděla, ale že vidět nechtěla. "Tím, že Boris Johnson odmítl nařídit vyšetřování ruského zasahování, dává zelenou, aby to dělali v budoucnu. Měl by dát zpravodajským službám jasný úkol a přiměřené finance na to, aby zjistily, jaký vliv má ruské vměšování na naši demokracii," prohlásil vůdce liberálních demokratů Ed Davey.

"Naše bezpečnostní služby pravidelně hodnotí hrozby ze strany nepřátelských států, včetně potenciálního zasahování do minulých či současných politických procesů ve Velké Británii," brání britského premiéra Johnsona mluvčí Jack Stack.

Výbor po dlouhých odkladech zveřejnil svou zprávu, v níž mimo jiné hovoří o Rusku jako o hrozbě pro Británii a Západ v řadě oblastí, od špionáže přes možné kybernetické zasahování do voleb po praní špinavých peněz.

Zpráva parlamentního výboru, jejíž zveřejnění se dlouho očekávalo a opozice tlačila na její zveřejnění už loni před prosincovými volbami, nicméně uvádí, že výbor nemohl dojít k závěru, zda Rusko zasahovalo do referenda o brexitu, protože nedostal ani od vlády, ani od rozvědky dostatečné zhodnocení možného zasahování Ruska do britského hlasování.

Moskva ale podobná obvinění odmítla. "Rusko nikdy nezasahovalo do volebního procesu v žádné zemi světa − ani v USA, ani v Británii, ani v žádné jiné zemi," uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila zprávu britského parlamentního výboru za rusofobní.

Ve zprávě se také píše, že Británie byla "jasně cílem" pro dezinformační kampaně kolem voleb, ale tato otázka byla "horkým bramborem", jímž se nikdo nechtěl zabývat. Zpráva také uvádí, že existovala "informace z otevřených důvěryhodných zdrojů" o možném zasahování Ruska do referenda o nezávislosti Skotska z roku 2014.

"Nedostali jsme po referendu (o brexitu) žádné zhodnocení ruských pokusů o zasahování (do hlasování)," citoval deník The Guardian členy parlamentního výboru. Podle jednoho z členů výboru Stewarta Hosieho se nikdo z vlády nechtěl otázkou ruského vlivu zabývat a nikdo neví, zda se Rusko snažilo zasáhnout do referenda o brexitu z roku 2016, protože to podle něj "nechtěli vědět".

Vláda na zprávu reagovala prohlášením, že "neviděla žádnou stopu o úspěšném zasahování do referenda o brexitu" a že zpětné hodnocení referenda není nutné.

Ve zprávě parlamentního výboru se podle Reuters také uvádí, že Rusko zřejmě považuje Británii za jeden ze svých prioritních cílů rozvědky na Západě.

Výbor rovněž označil Rusko za "zdroj korupčních peněz, které jsou v Londýně vítány". "Británie vítala ruské peníze a kladla jen málo dotazů, pokud vůbec nějaké, na původ tohoto značného bohatství," citovala ze zprávy agentura Reuters. Podle zprávy je Británie považována za "oblíbenou destinaci ruských oligarchů a jejich peněz" a Londýn za "pračku peněz".

Výbor pro bezpečnost a tajné služby na zprávě pracoval 18 měsíců a dokončil ji v březnu 2019. Opozice chtěla, aby se dokument na veřejnost dostal ještě před prosincovými parlamentními volbami.

Člen výboru Kevan Jones kritizoval premiéra Borise Johnsona za to, že nepodepsal souhlas ke zveřejnění zprávy dříve, prý nebyl důvod to odkládat.

Podle serveru BBC zpráva zahrnuje různá témata, včetně dezinformačních kampaní či kybernetických taktik. Nebyla proto zveřejněna celá právě kvůli vysoce citlivým informacím, které obsahuje.