Proces zakládání firmy by se již brzy mohl výrazně urychlit. Začínající podnikatelé nebudou muset chodit k notáři, vše vyřídí přes internet, údajně do hodiny. Novela notářského zákona, kterou už schválila vláda, má podporu i u opozičních poslanců. Naopak pro lidi, jejichž podnikání skončí nezdarem, se v nejbližších letech nezmění nic. Pokud se rozhodnou svou společnost zlikvidovat, musí se připravit na proces trvající až několik let, který je může stát stovky tisíc korun. S úpravou zákona se tak ještě zvyšuje tlak na to, aby majitelé své firmy raději prodali nastrčeným "bílým koním" a jednoduše si založili nový podnik. V obchodním rejstříku by tak ještě narostl počet neaktivních společností.

Za novelou, která zakládání firem zjednodušuje, stojí poslankyně Monika Červíčková (ANO). Návrh podepsali i někteří opoziční poslanci jako Marek Benda (ODS) nebo Dominik Feri (TOP 09). Novelu v dubnu schválila vláda a po prázdninách by o ní měla rozhodovat sněmovna.