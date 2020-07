Automobilka Volkswagen nyní spustila objednávky elektromobilu ID.3. Zákazníci by je měli dostat na podzim. Pro značku se jedná o typ, který je důležitý pro splnění limitů emisí CO 2 . Jeho uvedení přitom komplikovaly problémy s palubním softwarem. Výrobce slibované letní uvedení na trhu stihl jen díky tomu, že prvním majitelům vybrané funkce do auta dohraje dodatečně. Stejně tak VW zatím zcela neplní svůj slib o tom, že ID.3 bude stát stejně jako naftový hatchback Golf. Elektromobil s dojezdem 420 km vyjde v Německu v přepočtu na 975 tisíc korun. A byť je to částka mezi podobnými elektrovozy výhodná, slibované hodnotě se přiblíží až ve chvíli, kdy se od ní odečte příspěvek od státu a výrobce ve výši 250 tisíc Kč. ID.3 má výrazně zlevnit s příchodem varianty s dojezdem 330 km, jež by se měla vejít do 800 tisíc korun. Nový vůz je možné objednat i v Česku, ceny budou oficiálně oznámeny 27. července. Firma včera omylem dočasně otevřela konfigurátor i pro Česko, ceny v něm odpovídaly německým.

Elektromobil Volkswagen ID.3 Foto: archiv firmy