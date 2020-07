◼ ČESKO

Koronakrize zasáhla více než třetinu zaměstnanců

Krize kvůli pandemii koronaviru zasáhla více než třetinu zaměstnanců v Česku. Vyplývá to z průzkumů personální agentury Grafton Recruitment z února a června. Většinou účastníci průzkumů zaznamenali pokles mezd. O práci podle průzkumů přišla asi čtyři procenta ekonomicky aktivních lidí ve věku od 18 do 65 let. Nejčastěji pociťovali dopady krize na své pracovní podmínky manuálně pracující lidé nebo pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách.

◼ SLOVENSKO

Kočner chtěl vraždu Kuciaka prý hodit na někoho jiného

Podnikatel Marian Kočner obžalovaný z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka patrně dal podnět k hledání takzvaného bílého koně, který by na sebe vzal vinu za zmíněnou vraždu. U slovenského soudu to řekl již odsouzený zprostředkovatel Kuciakovy vraždy Zoltán Andruskó, jenž při vyšetřování činu s policií spolupracoval a v případu nyní vystupuje jako svědek. Kočner i další obžalovaní označili dosavadní výpovědi Andruskóa za lež.

◼ RUSKO

Putin vyměnil gubernátora za zatčeného Furgala

Ruský prezident Vladimir Putin jmenoval nového úřadujícího gubernátora Chabarovského kraje na Dálném východě, kde zatčení dosavadního šéfa kraje vyvolalo bouřlivé protesty. V sobotu desítky tisíc lidí protestovaly v Chabarovsku proti zatčení populárního gubernátora Sergeje Furgala, který je podezřelý v souvislosti s 15 let starými vraždami podnikatelů. Místo Furgala Putin dosadil poslance Michaila Degťarjova (39) ze stejné nacionalistické strany LDPR.

◼ ČESKO

Soud osvobodil muže viněné z rasistického napadení

Obvodní soud pro Prahu 10 opět osvobodil trojici fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc, kteří čelí obžalobě z napadení muže tmavé pleti v pražské tramvaji. Podle soudkyně Ivany Hynkové se stále nepodařilo prokázat, že skutek spáchali právě Štěpán Černín, Tomáš Satora a Josef Richard Uhlík. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu na místě odvolala. Mladíci vinu z ublížení na zdraví, hanobení rasy a výtržnictví odmítají.

"

Říci, že epizoda sucha, která Česko trápila od roku 2015, skončila, zatím nelze.

Pavel Zahradníček

z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR to tvrdí i po více než dvou měsících, kdy spadlo silně nadprůměrné množství srážek.

◼ ČÍNA/EU

Čína zvažuje odvetu kvůli restrikcím EU vůči Huaweii

Čína zvažuje odvetná opatření proti evropským výrobcům telekomunikačních zařízení Nokia a Ericsson v případě, že se Evropská unie připojí ke Spojeným státům a Británii a zakáže používání technologií čínské společnosti Huawei v telekomunikačních sítích páté generace (5G). Informoval o tom list Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. EU zatím se zákazem technologií Huawei v sítích 5G nepřišla.

◼ ČESKO

Těžba v OKD skončí v roce 2021 nebo 2022

Těžba na všech dolech černouhelné OKD by měla být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022. O případném ukončení v příštím roce se rozhodne letos v říjnu podle vývoje cen uhlí. Podle materiálu o navýšení základního kapitálu státní společnosti Prisko označilo tuto variantu na konci června za nejvhodnější představenstvo OKD. Dokument uvádí, že naopak byly zamítnuty varianty, které počítaly s okamžitým ukončením činnosti OKD ke konci června.

◼ USA

USA mají opět více než 60 tisíc nově nakažených

V USA se opět prokázalo více než 60 tisíc nových případů koronaviru. I když nově nakažených je o něco méně než v předchozích dnech, vývoj koronavirové pandemie v zemi je stále nepříznivý. Hranici 60 tisíc případů za den USA překonaly posedmé za sebou. Za hlavní ohnisko epidemie je považována Florida, prudké zhoršení situace ovšem zaznamenaly v posledních týdnech i Alabama, Louisiana, Texas či Tennessee.

◼ ČESKO

Ministerstvo kultury přispěje na vyhořelé Museum Kampa

Ministerstvo kultury finančně pomůže Nadaci Jana a Medy Mládkových s restaurováním uměleckých děl zasažených zplodinami požáru. Nadace spravuje sbírku umístěnou v Museu Kampa, kde minulý týden hořelo v technické místnosti. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) po prohlídce muzea novinářům řekl, že pomoc státu může být v jednotkách milionů korun. Předseda správní rady nadace Jiří Pospíšil už dříve řekl, že škoda na objektu je přes 10 milionů korun.

◼ FRANCIE

Fotbalový Zlatý míč má letos kvůli pandemii pauzu

Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa letos poprvé od roku 1956 nikdo nezíská. Šéfredaktor pořádajícího magazínu France Football Pascal Ferré řekl, že letošní ročník ankety byl zrušen kvůli tomu, že fotbalový rok je vinou pandemie koronaviru atypický a hráči nemají stejné podmínky. France Football začal udělovat cenu v roce 1956 na základě hlasování novinářů. V roce 1962 ji dostal Josef Masopust a v roce 2003 jako druhý Čech v historii Pavel Nedvěd.

◼ ČESKO

V Covid − Nájemné se žádá o 171 milionů korun

Podnikatelé ke včerejšímu dni podali 1284 žádostí v programu Covid − Nájemné za 171,5 milionu korun. K proplacení bylo schváleno 535 žádostí za 67,3 milionu korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které dotační program spadá, eviduje dalších asi 3600 rozpracovaných žádostí zhruba za 569,4 milionu korun. Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením proti koronaviru zavřít nebo omezit provoz.

◼ RUSKO

Zemřel tvůrce Míši, maskota OH 1980

Ve věku 84 let zemřel ruský výtvarník Viktor Čižikov, tvůrce maskota olympijských her v roce 1980. Jeho slavný medvídek Míša si získal srdce milionů fanoušků, třebaže moskevské hry bojkotovalo šest desítek zemí na protest proti invazi Sovětského svazu do Afghánistánu.

◼ ČESKO

ČVUT pomůže budovat levnější sportoviště

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického bude Národní sportovní agentuře pomáhat s vytvářením standardizovaných sportovišť, která by měla ušetřit náklady. Do projektu se zapojí také Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček jako zdařilý příklad typizace zmínil výstavbu nádražních nebo školních budov za časů Rakouska-Uherska, které slouží dodnes.

"

Také jsem ty spekulace slyšel, takže mi dovolte, abych se vyjádřil jednoznačně: Žádná dohoda neexistuje!

Mark Zuckerberg

Šéf společnosti Facebook odmítl tvrzení, že mezi ním a americkým prezidentem Donaldem Trumpem existuje úmluva o ochraně zájmů.

◼ ČESKO

Lidé v karanténě nemohou volit, oznámil Hamáček

Do podzimních krajských a senátních voleb nelze podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) prosadit změny, které by umožnily hlasovat lidem v karanténě a současně zamezily rizikům přenosu covidu-19. Nemožnost hlasovat pro lidi umístěné v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí není podle něj žádnou novinkou. V dlouhodobém horizontu vidí jako řešení elektronické volby. "Ale to je běh na dlouhou trať," dodal.

◼ ČESKO

Praha sobě chce zdražovat kupon na MHD každý rok

Klub Prahy sobě a náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr budou prosazovat, aby se roční kupon na MHD od začátku příštího roku zdražil o 365 korun. Podobné zdražení by se mělo opakovat i v dalších letech. Kromě toho chce klub zdražit jednorázové jízdné, upravit systém slev a zvýšit cenu parkovacích karet. Minulý týden vyvolala kritiku informace, že roční kupon by se mohl ze současných 3650 zdražit na 5500 korun.

◼ MEXIKO

V Mexiku opět přibylo vražd, násilí se nedaří zmírnit

Počet vražd v Mexiku v první polovině letošního roku dosáhl rekordní výše, přestože v posledních měsících se násilí zmírnilo. S odvoláním na předběžné vládní údaje to uvedla agentura Reuters. Mexiko sužuje násilí páchané místními gangy už mnoho let, zmírnit se ho nepodařilo několika vládám. Loni bylo v zemi rekordních více než 34 600 vražd. Během prvních šesti měsíců letošního roku policie eviduje 17 439 vražd, což je meziroční nárůst o 1,7 procenta.

◼ SÝRIE

Výsledky voleb vláda tají, válka pokračuje

Sýrie odložila vyhlášení výsledků nedělních parlamentních voleb na neurčito. Volební komise oznámila, že se kvůli nesrovnalostem při hlasování musí volby na pěti hlasovacích místech zopakovat. Jde o volební místnosti v severních provinciích Aleppo a Dajr az-Zaur. Volby byly už třetí za války, která v zemi trvá od roku 2011, připravila o život 380 tisíc lidí a přispěla k uprchlické vlně do Evropy.

◼ SLOVENSKO

Koalice by podle průzkumu přišla ve sněmovně o většinu

Nová slovenská koalice premiéra Igora Matoviče, která se ujala moci po únorových parlamentních volbách, by přišla podle průzkumu agentury AKO o většinu ve sněmovně. Sondáž se uskutečnila v době, kdy někteří přední členové koalice čelili nařčení z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Vláda se nyní může v parlamentu opřít až o ústavní většinu, koaliční strany by ale měly místo nynějších 95 křesel jen 74 poslanců ve 150členné sněmovně.