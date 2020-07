Vyhlášení zpřísněných koronavirových opatření v Moravskoslezském kraji bylo neuvěřitelně chaotické. Prakticky z minuty na minutu, uprostřed dne, vyhlásili hygienici povinnost nosit roušky, omezili počet účastníků veřejných akcí a otevírací dobu restaurací a barů. Nejenže docházelo k situacím, kdy lidé, kteří odjeli na ranní směnu bez roušky, čelili odpoledne při návratu domů, kdy už rouška byla povinná, nasupeným pohledům a poznámkám spolucestujících.

Hygienici bez výstrahy zlikvidovali i několik kulturních akcí, včetně festivalu, který byl náhradou za zrušené Colours of Ostrava. Finanční škody jdou do milionů, zklamání a naštvání se vyčíslit nedá. Na omluvu sekernického postupu státu lze říci snad jen to, že to bylo poprvé, kdy se objevil koronavirus regionálně ve větším rozsahu. Ovšem ze všeho nejvíc to připomínalo pokusy na lidech.

Příznačné je, jak na sebe jednotliví zodpovědní lidé přehazují odpovědnost. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se snaží všechno hodit na hygieniky, když říká, že postup, kdy byla opatření vyhlášena s okamžitou platností, nebyl "právě nejšťastnější". Jenže moravskoslezská hygienička Pavla Svrčinová prohlašuje, že na ni právě Vojtěch tlačil, aby jednala co nejrychleji: "Já jsem to diskutovala s panem ministrem a opravdu byl požadavek co nejdřív," řekla.

Do toho se naštvaně zapojil moravskoslezský hejtman Vondrák, který tvrdí, že nic nevěděl a že mu opatření znenadání přistálo na stole. Je to neuvěřitelné. Ministr zdravotnictví ví o chystaných zpřísněných opatřeních dva dny dopředu a není schopen dát ani jasný pokyn hygienikům, že pokud je provedou, mají je oznámit s předstihem, aby se na ně lidé stihli připravit. A nedokáže ani informovat krajského hejtmana, který je notabene ze stejné strany jako on. Tohle už nelze nazvat nedorozuměním. To je totální komunikační selhání, které poškozuje občany. Ti to také dali na srozuměnou nápisy na chodníku před hygienickou stanicí v Ostravě − "Nejste bohové", "Chaos".

Smutné je, že tyhle nápisy by měly být hlavně před ministerstvem zdravotnictví a Úřadem vlády. Obě instituce zatím prokazují pramalou kompetentnost při přípravě na druhou vlnu epidemie. Nedokázaly zareagovat na rozšíření nemoci mezi horníky OKD, firma musela nakonec sama zavřít. Při vyslovení výrazu "chytrá karanténa" se na Karvinsku lidé smějí nebo nadávají.

Ministerstvo nedokázalo za dva měsíce připravit metodiku komunikace s hygieniky a místními orgány. Nedokázalo zveřejnit ani to, na základě čeho se vlastně o zpřísnění opatření rozhoduje. Existuje sice "rizikové skóre", kde se situace hodnotí od jedné do desíti, ale nezveřejňují se ani hodnoty jednotlivých kritérií, a není ani jasné, co se kdy přesně má stát, takže jsou otevřené dveře libovůli. K té také dochází, protože ministr Vojtěch mluví do vyhlašování omezení po způsobu středoasijských despotů: "Udělejte to hned, nebo…!" No a když se to nepovede, omyje si ruce. Podobně to dělá Andrej Babiš, který jede důsledně linku "my nic, to hygienici". Ministra neodvolá, sám je v pohodě.

Doufejme, že se z chaosu v Moravskoslezském kraji vláda i hygienici poučí. Protože vzkaz, který zatím česká veřejnost dostává, je jednoznačný: Jsme chaoti, bojte se podzimu!