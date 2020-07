Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński se pochlubil nápadem, že by polská média měla přejít do polských rukou. Za příklad dal českou mediální scénu, kde nejdůležitější vydavatelství, rádia a televize postupně odkoupili místní miliardáři. Z trhu se stáhli němečtí, francouzští nebo američtí investoři. Kaczyńskému leží v žaludku především němečtí majitelé novin. Vláda by podle něj měla tlačit na to, aby média "hleděla na realitu více realisticky". Nechce prý podceňovat vliv médií na názory mladých lidí, kteří "mohou snadněji podlehnout různému přesvědčování". Zároveň ujišťuje, že jeho strana nepodnikne nic, co by postihovalo svobodu médií.