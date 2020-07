V Česku je nyní 4782 lidí, kteří jsou nakaženi novým typem koronaviru. Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví tak bylo o 45 případů překonáno dosavadní denní maximum potvrzených případů (celkový počet nakažených minus vyléčení k danému datu) z poloviny dubna. V sobotu laboratoře v Česku odhalily 113 nových případů. K nedělnímu večeru přibylo dalších 47 pozitivních testů.

Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví a bývalého šéfa krizového štábu Romana Prymuly nárůst počtu případů s těžkým průběhem není tak velký, aby zatěžoval zdravotní systém tak, že by šlo hovořit o příchodu druhé vlny epidemie.

Nejhorší situace je nyní v Moravskoslezském kraji, kde hygienici v pátek náhle a bez předchozího informování vedení kraje rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Nemoc covid-19 se objevila například v Městské nemocnici Ostrava, na dětském táboře ve Štramberku nebo v různých podnicích na Ostravsku, Novojičínsku i Frýdecko-Místecku. Podle epidemiologů se nákaza šíří do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let.

V kraji se proto znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Okamžitá platnost i rozsah opatření vyvolaly kritiku. Kvůli novým opatřením musel v Ostravě skončit například NeFestival, který měl nahradit dříve zrušený festival Colours of Ostrava.

"Festival je zrušený. V tuto chvíli řešíme bourání, vyrovnání vstupenek a další kroky," uvedl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Potvrdil, že nyní pořadatel zvažuje další kroky, včetně možné náhrady škody. "Tu předběžně odhadujeme na tři miliony," řekl Sedlák.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) se netají tím, že situaci vnímá velmi špatně. "Ještě v pondělí jsme měli jednání bezpečnostní rady kraje a na toto téma tam nezaznělo vůbec nic," uvedl pro HN. Chystá proto na pondělek nové jednání bezpečnostní rady. Potvrdil, že se o zavedení roušek v hromadné dopravě a veřejných budovách, případně o omezení veřejných akcí na sto osob dozvěděl až v pátek ráno. "Je třeba se o tom bavit. Rozumím omezení typu nošení roušek, ale některá plošná opatření nechápu," uvedl Vondrák.

Situace v Moravskoslezském kraji odhalila, jak vázne komunikace nejen mezi hygieniky a státními orgány, ale také v hnutí ANO. To má v rukou jak ministerstvo zdravotnictví, tak vedení kraje. "Byl jsem s panem ministrem Adamem Vojtěchem domluvený, že mi dá o tom vědět," řekl hejtman. Dodal, že ministr už se za špatnou komunikaci omluvil. Vojtěch zároveň pro HN potvrdil, že se hodlá kvůli tomu také zúčastnit pondělního jednání bezpečnostní rady kraje.

Uvedl dále, že komunikace ohledně situace na severní Moravě vázla. Zároveň ale poukázal na to, že vše je zodpovědnost hygieniků. "Náhlé zavedení opatření v Moravskoslezském kraji v důsledku rozhodnutí místních hygieniků mě velmi mrzí," uvedl Vojtěch na sociální síti.

Pro HN ale v neděli řekl, že znovuzavedení opatření bylo nezbytné. "Pokud bychom je nyní neudělali, infekce by se mohla nekontrolovaně šířit." Vadilo mu však, že hygienici o svých záměrech neinformovali veřejnost. "To jsem ředitelce krajské hygienické stanice vytkl. Myslím si také, že nezvládla komunikaci s hejtmanem." Ředitelka krajských hygieniků Pavla Svrčinová řekla, že každý bod vydaných opatření je opodstatněný.

Vojtěch se navíc domnívá, že by ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová měla zvážit své setrvání ve funkci. Řekl to v neděli večer televizi CNN Prima News. Svrčinová uvedla, že jí to ministr naznačil už v sobotu.

"Přestože jsou přijata opatření v Moravskoslezském kraji jednoznačně správná, paní ředitelka absolutně nezvládla komunikaci jak s místní samosprávou, tak s veřejností a měla by zvážit, zda je schopna nadále vést Krajskou hygienickou stanici," prohlásil Vojtěch.

"Mám tady kolegy z ministerstva na jednání. Pan ministr mě vyzvat může, tak ať mě odvolá," uvedla v reakci na vyjádření ministra Svrčinová. Dodala, že v sobotu jí ministr naznačil v SMS, že má zvážit, jestli zvládá vést Krajskou hygienickou stanici v Ostravě. "Víc o tom nevím," sdělila Svrčinová. Doplnila, že pokud se ministrovi nelíbí, má ji odvolat.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pořadu televize Prima Partie uvedl, že nemá signály, že by kvůli zvýšení počtu nakažených koronavirem v Česku některé země přehodnotily pohled na ČR jako bezpečnou zemi. Zpřísněná opatření v Moravskoslezském kraji mohou být podle něj v cizině hodnocena kladně, na druhou stranu i Petříček vyjádřil názor, že byla špatně komunikována.

Opoziční občanská demokracie vyzvala k rezignaci také Vojtěcha. Petříček nechtěl tyto výzvy komentovat. Věc by podle něj mohla nicméně být jedním z bodů pondělního jednání vládní koalice. Vojtěch již dříve uvedl, že rezignovat nehodlá. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v nedělní Partii označil chování vlády v případě šíření epidemie v Moravskoslezském kraji za tragické opomenutí a nezvládnutí situace.

Podle Petříčka vláda regionální záležitosti neřeší, je to v kompetencích regionálních hygienických stanic. Ministři za ČSSD byli ale podle něj jako vládní partneři zaskočeni pátečním okamžitým zavedením přísnějších opatření na severu Moravy. Na výzvu k odvolání Vojtěcha Petříček reagoval tím, že je to personální záležitost koaličního partnera.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v podvečer na Facebooku uvedl, že opakovaně ministra zdravotnictví již dříve žádal, aby krajská hygiena v Moravskoslezském kraji lépe komunikovala. "Nekomunikují dobře. Už v rámci OKD tam byla různá nedorozumění. Teď udělali opatření a ani neinformovali veřejnost... Nevím, jak to tam funguje i s představiteli kraje. To se mi samozřejmě nelíbí. Žádal jsem pana ministra, aby udělal zásadní opatření, protože není možné něco rozhodnout a neinformovat veřejnost. Doufejme, že se to zásadně změní, protože to není možné takhle fungovat," napsal Babiš.

Podle vyjádření člena sněmovního zdravotnického výboru Daniela Pawlase (KSČM) v pořadu Partie selhala komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví, krajskou hygienickou stanicí a hejtmanstvím, což mělo "tragické důsledky". Podle něj ani při jednání výboru z úst zástupců ministerstva nezaznělo, že by se v Moravskoslezském kraji zhoršila epidemiologická situace. Překvapeni pak byli všichni, včetně zástupců kraje a hejtmana.

Petříček k tomu podotknul, že všichni zúčastnění včetně Vondráka jsou z hnutí ANO, takže jde o záležitost koaličního partnera.