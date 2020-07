Portfolio záručních programů Covid na pomoc podnikatelům zasaženým v souvislosti s koronavirem by mohlo být doplněno o investiční úvěry. Stát by podnikatelům, kteří by se rozhodli místo až za několik let investovat třeba již příští rok, zrychlí odpisy a zjednoduší získání investičních úvěrů. V České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Pokud firma plánuje investici za dva až tři roky a přistoupí k ní podle Havlíčka ideálně příští rok, mohla by získat určité výhody ze samostatného programu na investiční úvěry. "Zrychlíme odpisy a vytvoříme firmám nějaký mechanismus pro jednodušší získání investičních úvěrů," popsal ministr Havlíček.

Českomoravská záruční a rozvojová banka podle Havlíčka investiční úvěry poskytuje. "Stát v době krize dal kolem šesti sedmi miliard korun investičních úvěrů se zvýšenou státní zárukou," řekl. Motivace k investicím je podle Havlíčka jedním ze základních pilířů k oživení ekonomiky.

10,7 miliardy korun

získali podnikatelé podle údajů ČNB ze záručních programů Covid II, III a Covid Praha k 3. červenci.

Podnikatelé postižení koronavirovou krizí mohou nyní prostřednictvím komerčních bank žádat o úvěry se státní zárukou v programu Covid III, kterému předcházely programy Covid I a Covid II. Hlavní město připravilo obdobu podpory pro pražské podnikatele Covid Praha. Půjčky z těchto programů je ale možné použít jen na úhradu provozních výdajů. Programy mnoho firem i odborníků kritizuje.

Získání úvěrů je podle nich složité a pomalé. Podnikatelé z některých odvětví, například z cestovního ruchu, si stěžují, že jim banky úvěry odmítají poskytnout. Havlíček uvedl, že banky potřebují mít jistotu, že firmy budou schopné půjčky v termínu splatit.

Podle údajů České národní banky podnikatelé ze záručních programů Covid II, III a Praha k 3. červenci získali zhruba 10,7 miliardy korun. ČMZRB, která za úvěry ručí, k 8. červenci vyřídila u programu Covid II 4061 žádostí celkem z 4900 řádně podaných. Z nich schválila 2807 za 13,4 miliardy korun.

U programu Covid Praha vyřídila 313 žádostí z 408 řádně podaných. Schválila jich 270 za 1,4 miliardy korun. V případě programu Covid III k 13. červenci banky přijaly 2536 žádostí za 16,7 miliardy korun. Schváleno bylo 581 žádostí v objemu 2,6 miliardy korun.