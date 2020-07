◼ ČESKO

Kvůli kalendáři s nacisty policie obvinila i firmu

Policie obvinila jednoho člověka a právnickou osobu v souvislosti s červnovými zásahy v nakladatelství Naše vojsko z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví. Informaci České televize potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací případ souvisí s prodejem kalendáře s portréty osobností nacistického Německa.

◼ ČESKO

Česko zavede klasický kurzarbeit na podzim

Změna programu na podporu zaměstnanosti Antivirus na kurzarbeit by se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měla uskutečnit nejpozději v říjnu. Antivirus podle Havlíčka zamezil hromadnému propouštění, ale nyní by měl přirozenou formou přecházet na kurzarbeit. V klasickém kurzarbeitu není kompenzována mzda lidem, kteří nepracují, ale je dorovnávána zaměstnancům, kterým byl kvůli menší poptávce snížen úvazek.

◼ SPOJENÉ STÁTY

USA zruší zákaz vstupu pro studenty z Evropy

Zahraniční studenti z Evropy dostanou výjimku ze zákazu vstupu do USA, který úřady zavedly ve snaze zabránit šíření koronaviru. Informoval o tom deník The Wall Street Journal s odvoláním na prohlášení ministerstva zahraničí, podle něhož budou studenti moci nastoupit do zimního semestru. Restrikce budou uvolněny rovněž pro evropské au pair pracovnice a pracovníky a rodinné příslušníky majitelů víz pobývajících v USA.

◼ ČESKO

Slovinsko vrátilo celé Česko mezi bezpečné země

Slovinsko v pátek vrátilo celou Českou republiku na seznam bezpečných zemí z hlediska rizika nákazy koronavirem. Zrušilo tak omezení, které dosud platilo pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Ti už nebudou muset v případě cesty do Slovinska do karantény. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí na webové Mapě cestovatele. Kvůli koronaviru byla přitom vyhlášena zpřísněná hygienická opatření v celém Moravskoslezském kraji.

