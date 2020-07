Březnový výplach, dubnový kolaps, květnový růst a konečně červnová a červencová nuda. Tak by se dalo ve zkratce shrnout dění na ropném trhu posledních pěti měsíců, kterému nejprve dominovala extrémní volatilita, již v průběhu léta vystřídala nebývalá cenová stabilita, když se ropa Brent zatvrzele drží na úrovni 40 amerických dolarů za barel. Aktuální obchodní seance tak sice příliš vzrušení nenabízejí, za pozornost nicméně stojí, jak vlastně koronakrize poznamenala střednědobý a dlouhodobý výhled na cenu ropy.

Ve střednědobém horizontu bude hrát prim postupná normalizace zdecimované poptávky, které budou mocně sekundovat produkční škrty ze strany členských zemí OPEC+. Za předpokladu, že světovou ekonomiku nepostihne další negativní šok v podobě druhé vlny pandemie, by ve zbytku tohoto roku a dále v roce 2021 mělo probíhat rebalancování ropného trhu, tedy odbourávání přebytečných zásob ropy. Právě překlopení tržní bilance z mohutného přebytku do deficitu je tím hlavním argumentem, proč by cena ropy mohla ke konci roku 2020 atakovat hranici 50 dolarů za barel a mírně růst také v příštím roce.

Z dlouhodobého pohledu se však argumenty ve prospěch výrazně dražší ropy hledají ztěžka. Hlavním důvodem je výhled na ropnou poptávku. Všechny historicky nejvýznamnější šoky do globální spotřeby ropy (1973, 1979 a 2008) totiž rezultovaly ve strukturální oslabení jejího růstu. Jinak řečeno, i když se spotřeba ropy vrátí na předkrizovou úroveň, to samé již neplatí v případě růstového trendu. V souvislosti s probíhající koronakrizí přitom není důvod pochybovat, že by tentokrát něco mělo být jinak, zvláště bude-li dále akcelerovat fenomén elektromobility a obecný trend "zelenání" ekonomik.

Nižší závislost globální ekonomiky na fosilních palivech a dlouhodobě slábnoucí poptávka je koneckonců hlavní důvod, proč ropné společnosti jako Shell nebo BP významně snižují své dlouhodobé výhledy na cenu ropy na úroveň 55 až 60 dolarů za barel. To neznamená, že by ropný trh přestal být v jádru cyklický a cena ropy nebude dále volatilní, slabší poptávka však bude limitovat cenový růst. A předpovědi o brzkém návratu ropy nad 100 dolarů za barel? Ty se v tuto chvíli jeví spíše jako fantazie než smysluplná realita…