Normy pro roušky jsou zastaralé, říká akademik

Současné normy, kterými se hodnotí účinnost roušek a respirátorů, naprosto nevyhovují, protože jsou zastaralé a určené pro ochranu před prachem, nikoliv před menšími částicemi viru. Uvedl to Jakub Ondráček z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. V době epidemie koronaviru ústav otestoval asi sedm desítek respirátorů a roušek a přes 200 ochranných tkanin. Zásadní je těsnost roušek kolem obličeje, připomněl.

Film představí prezidenta Havla jako člověka

Celovečerní film Havel režiséra Slávka Horáka přináší příběh prvního českého prezidenta Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Snímek se soustřeďuje na jeho bouřlivý osobní život. Do kin film, v němž Havla ztvárnil Viktor Dvořák, dorazí 23. července. Jeho tvůrci ho včera představili novinářům. "Portrét státníka nečekejte," vzkázal režisér Horák.

Zvýšením některých daní se bude zabývat ÚS

Loňským zvýšením některých daní se bude zabývat Ústavní soud. Obdržel návrh 41 opozičních poslanců, za které jednal Marek Benda (ODS). Kritizují proceduru přijetí i některá konkrétní ustanovení, která pokládají za neústavní, konkrétně zdanění části technických rezerv pojišťoven a výher z loterií. Vládní většina podle návrhu loni v listopadu porušila práva parlamentní menšiny.

Rychlík na Teplicku přejel výhybku

Rychlík Krušnohor včera dopoledne vyjel ze stanice Řetenice u Teplic po nesprávně postavené cestě a poškodil výhybku. Uvedl to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nikomu se nic nestalo. Hasiči evakuovali z vlaku 80 lidí, ti se vrátili zpět do stanice. Škoda na výhybce je odhadnuta na 300 000 korun. Na místo drážní inspektoři nevyjeli. Událost vyšetřuje Správa železnic.

Platforma navrhuje zavedení garancí za nájemníky

K řešení bytové nouze v koronavirové krizi by mohlo přispět takzvané garantované bydlení. Za nájemníka by se zaručil garant a pronajímatel by měl jistotu, že nájemné dostane. Navrhuje to Platforma pro sociální bydlení, která zastřešuje stovku expertů a organizací na pomoc lidem v tísni. Podle ní by zavedení modelu měl podpořit stát. Experti na sociální problematiku očekávají, že lidí v bytové nouzi bude v příštích měsících přibývat.