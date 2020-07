Prakticky každý ministr odpovídá na otázku, jak překonat krizi, bez váhání: "Je třeba se z ní proinvestovat." Dosud ale pomoc státu firmám spočívá zejména v příspěvku na provoz či na platy zaměstnanců. Teď k podnikatelům míří dva praktické nástroje. První jim umožní v nejbližších letech platit méně na daních, druhý dokonce získat část již zaplacených daní zpět. Podnikatelé říkají, že kombinace obou opatření by opravdu mohla fungovat. Má to jednu podmínku − musí co nejdříve a co nejvíce investovat. Státní pokladna přitom o žádné peníze nepřijde, v horizontu pěti až deseti let nakonec daně do veřejných rozpočtů stejně doputují.