V masokombinátu v dolnorakouském Eggenburgu v okrese Horn poblíž českých hranic se nově nakazilo koronavirem asi 30 lidí. Informoval o tom mluvčí zemské ministryně zdravotnictví. Nyní se čeká ještě na výsledky dalších 40 testů; 244 pracovníků muselo do karantény. V Česku v posledních dnech případů mírně přibývá, jen do včerejšího odpoledne se jednalo o 80 nově nakažených.

Poté, co jeden ze zaměstnanců rakouského podniku vykazoval příznaky onemocnění covid-19 a ohlásil to prostřednictvím koronavirové linky, byli otestováni všichni jeho spolupracovníci. Zaměstnanci masokombinátů jsou v Rakousku testováni ve zvýšené míře poté, co se na západě Německa v červnu nákaza objevila u více než 1400 pracovníků masokombinátu Tönnies.

V zemi nyní počet případů nákazy nejrychleji roste v Horních Rakousech a Dolních Rakousech, které sousedí s Českem, a ve Vídni. Jenom rakouské hlavní město mělo ke středě 46 nových případů, Horní Rakousy 30 a Dolní Rakousy 25 − to jsou čísla srovnatelná s Českem, kde včera přibylo kolem 80 případů.

Testy na koronavirus s pozitivním výsledkem dosud vyšly necelým 20 tisícům Rakušanů, z nichž 710 zemřelo. V Česku si nemocí prošlo celkem asi 13,5 tisíce lidí, zemřelo jich 355.

Rakousko patří mezi země, které si s koronavirovou pandemií poměrně dobře poradily. Mezi Českem a alpskou republikou lze tak od počátku června opět volně cestovat.

Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) nové případy v Česku už negeneruje ohnisko v Karviné. "Čísla mohou být relativně příznivá, protože se zdá, že ohnisko na Karvinsku se postupně zklidňuje. Nepotvrdilo se masivní komunitní šíření nemoci," řekl včera ministr.

Mezi horníky Dolu ČSM-Sever a ČSM-Jih a jejich příbuznými za poslední den přibylo 20 lidí nakažených nemocí covid-19. Celkem je v ohnisku 1084 nemocných.

Počty nových případů se podle ministra zvyšují ve zbytku země, nové ohnisko je například v uherskohradišťské nemocnici. "Nemocnic, kde se nákaza objevila, je celá řada. Jsou to rizikové provozy," uvedl ministr. Uherskohradišťská nemocnice uzavřela jednotku intenzivní péče (JIP) a zastavila na ní příjem pacientů. Testy totiž prokázaly onemocnění covid-19 u devíti zaměstnanců nemocnice a jednoho z pacientů hospitalizovaných na pooperační JIP.

V souvislosti s ohniskem v Církvici nepřibyli další nakažení, stále jich je 51. Pokud příznivý stav vydrží, mohla by se uvolňovat hygienická opatření.

Zeměmi nejvíce postiženými koronavirovou krizí, jak co do počtu infikovaných lidí, tak co do počtu úmrtí spojených s nemocí covid-19, zůstávají Spojené státy a Brazílie. Podle aktuálních dat americké Univerzity Johnse Hopkinse je od začátku pandemie ve světě evidováno přes 13 milionů nakažených. Všech úmrtí souvisejících s koronavirovou infekcí zmíněná univerzita registrovala ke včerejšku necelých 580 tisíc.