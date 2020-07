V souvislosti s nedávným jednáním ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny o novelizaci exekučních předpisů se téměř podařilo vyvolat dojem, že stojíme na křižovatce, ze které vedou jen dvě cesty. Buď souhlasit s takzvanou teritorialitou exekutorů, nebo ji odmítnout. O co jde: v současné době mohou exekutoři vykonávat svoji činnost vlastně kdekoliv na území republiky. Zavedením teritoriality by se jejich působnost omezila na region spadající pod příslušný krajských soud, kde má exekutor sídlo. Podle zastánců tohoto pravidla by se tak zamezilo například obchodování s pohledávkami a dlužník by také měl vždy jen jednoho exekutora, což by prý celý proces vymáhání zpřehlednilo.