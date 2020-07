◼ EU

EK doporučila nepodporovat firmy spojené s daňovými ráji

Evropská komise členským zemím Evropské unie doporučila, aby neposkytovaly finanční pomoc společnostem, které jsou spojeny se zeměmi figurujícími na unijním seznamu daňových rájů. Omezení se mají vztahovat i na společnosti usvědčené z podvodů, korupce a dalších trestných činů. Unijní exekutiva se v době nevídaného objemu koronavirové státní podpory pro soukromé firmy snaží zabránit tomu, aby peníze putovaly společnostem zapojeným do nezákonných praktik.

◼ ČESKO

Banky schválily 341 tisíc žádostí o odklad splátek

Banky podle statistik České národní banky k 3. červenci přijaly 380 tisíc žádostí o odklad splátek, schválily jich 341 tisíc. O odklad splátek lze žádat až do 31. října. Počet nově přijatých žádostí za poslední týden se přitom výrazně nelišil od přírůstku počtu žádostí v předchozích týdnech a byl mírně vyšší než osm tisíc. Ze schválených žádostí se dvě třetiny týkaly spotřebitelských, asi čtvrtina hypotečních úvěrů, zbytek připadal na úvěry podnikům a nezařazené.

◼ ČÍNA, HONGKONG

Volby v Hongkongu byly podle Pekingu nezákonné

Primární volby, které tento víkend v Hongkongu pořádalo prodemokratické hnutí, by mohly být podle nového bezpečnostního zákona nezákonné. Soudí tak čínský styčný úřad pro Hongkong zajišťujícího komunikaci mezi Pekingem a finančním velkoměstem, který hlasování označil za "vážnou provokaci". Ve volbách podle předběžných výsledků uspěla hlavně skupina mladých demokratů.

◼ ASIE

Karanténa čeká 120 milionů Indů, Hongkong zpřísňuje

Některé asijské země se nyní kvůli zvýšeným počtům nových případů nákazy koronavirem vrací k přísným opatřením, která již dříve zrušily. Dvoutýdenní uzávěra se dotkne okolo 120 milionů Indů. Celkem země s 1,2 miliardy obyvatel registruje 906 752 případů nákazy. Doposud nejpřísnější restrikce od začátku epidemie zavedl od včerejší půlnoci Hongkong. Vstup zahraničním turistům do země omezila thajská vláda.

"

Popravy se mohou konat, jak se původně předpokládalo.

Nejvyšší soud USA

Americký Nejvyšší soud povolil po 17 letech přestávky obnovit v USA federální popravy. Zrušil tak odklad popravy Daniela Lewise Leea, kterého v pondělí ve Washingtonu dosáhla federální soudkyně. Lee byl včera popraven.

◼ EU

Poslanci vyzvali EK k reakcím na rozšiřování dolu Turów

Poslanci z petičního výboru Evropského parlamentu vyzvali Evropskou komisi k ráznějšímu postupu vůči Polsku kvůli prodlužování těžby v uhelném dole Turów poblíž českých hranic. Výbor projednal petici obyvatel Libereckého kraje, podle níž těžba připravuje lidi z nedalekých obcí o pitnou vodu. Většina zákonodárců se v diskusi shodla na tom, že Brusel by měl s Polskem zahájit řízení pro porušení práva Evropské unie, proti se postavili polští vládní europoslanci.

◼ EU

Srbsko a Černá Hora nebudou v seznamu bezpečných zemí

Státy Evropské unie vyškrtnou Srbsko a Černou Horu ze seznamu zemí, jejichž obyvatelé mohou cestovat přes vnější hranice evropského bloku. Shodli se na tom velvyslanci unijních zemí, kteří zúžili seznam na 13 bezpečných států, z nichž je možné přijíždět do EU. Listina, na níž figurují některé asijské či africké státy, je pouze doporučením a například Česko již zařadilo zmíněné balkánské země mezi rizikové z hlediska koronaviru v pondělí.

◼ ČESKO

Pro pendlery z Polska se hranice zavírat nebude

O uzavření hranic pro polské pendlery, kteří dojíždějí za prací do Moravskoslezského kraje, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím neuvažuje. Nakažené covidem-19 mezi nimi odhalily povinné testy, které od nich musí zaměstnavatelé vyžadovat. Nakažení polští pracovníci byli například na Novojičínsku. Polští a čeští hygienici budou jednat o svážení pendlerů autobusy.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Británie zavádí povinné nošení roušek v obchodech

Británie zavede od 24. července po dlouhém váhání povinné nošení roušek v obchodech. Za porušení protikoronavirového opatření bude hrozit pokuta až 100 liber (2950 korun), řekl mluvčí britského kabinetu. Zhruba 67milionová Británie je s 46 500 úmrtími s covidem-19 koronavirem nejhůře zasaženou zemí v Evropě, v případě druhé vlny epidemie by zde mohlo podle vědců zemřít až 120 tisíc lidí.

◼ ČESKO

Klíšťovou encefalitidou se nakazilo meziročně víc lidí

Do konce června se klíšťovou encefalitidou nakazilo v Česku 158 lidí, víc než loni za stejné období. Méně je případů boreliózy, kterou onemocnělo 1035 osob. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Za červen přibylo téměř 500 případů boreliózy a více než 100 encefalitidy. Nejvíc případů bývá obvykle v letních měsících, kdy lidé častěji chodí do přírody. Riziko nákazy podle odborníků závisí také na době, po niž je klíště přisáté.

◼ ČESKO

Koncertní série Summer Arena byla zrušena

Koncertní série Summer Arena 2020, která se měla představit v šesti městech, byla zrušena. Pořadatelům se nepodařilo prodat potřebné množství vstupenek. Projektu, který měl být po zrušení většiny festivalů jednou z největších hudebních akcí letošního léta, se měli zúčastnit Kabát, Čechomor, Anna K., Lucie, Daniel Landa, Chinaski, Vojtěch Dyk a další. Koncerty se nepřesunou na pozdější dobu, začínají se vracet peníze za vstupenky.

◼ ČESKO

Záchranáři po měsících chytli kachnu s šípem v hlavě

Téměř po čtvrtročním úsilí se plzeňským zvířecím záchranářům podařilo v pondělí odchytit samce kachny divoké, kterému z krku a lebky trčela šipka z kuše. První pokus o odchyt kačera se uskutečnil 20. dubna, úspěšní byli záchranáři až nyní. Pomohlo jim, že kačer přepeřuje, a nemohl tak lidem na kajacích uletět. Po ošetření na veterinární klinice záchranáři vrátili zvíře na řeku Radbuzu. Věcí se zabývá i policie. Hledá střelce, který zvířeti způsobil dlouhotrvající útrapy.

◼ ČESKO

Kvůli covidu klesl počet registrovaných partnerství

V Praze uzavřelo v první polovině letošního roku registrované partnerství 33 párů, tedy asi o polovinu méně než vloni ve stejném období. Důvodem jsou dřívější karanténní opatření kvůli covidu-19 a uzavření hranic. Do registrovaného partnerství dlouhodobě vstupuje více mužů než žen. Aby homosexuální pár mohl v Česku uzavřít registrované partnerství, musí být alespoň jeden z páru občanem České republiky.

"

Po ověření veškerých souvislostí ho Krajská hygienická stanice vyhodnotila jako případ bez rizika dalšího šíření v naší společnosti.

Pavel Barvík

mluvčí Hyundai Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku má jednoho zaměstnance nakaženého koronavirem.

◼ ČESKO

Stát letos zmodernizuje 142 železničních přejezdů

Správa železnic bude zvyšovat investice do zabezpečení železničních přejezdů. Letos zmodernizuje 142 křížení za 1,36 miliardy korun, v příštím roce pak investice zvýší na 1,5 miliardy Kč, za které se zrekonstruuje 170 přejezdů. Včera to uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Na českých železnicích je 7789 železničních přejezdů, ročně se na nich v průměru stane kolem 160 střetů.

◼ ČESKO

Pod bývalý Stalinův pomník se vrátí opera

Do prostor bývalého Stalinova pomníku na pražské Letné se po čtyřech letech vrátí opera. Členové spolku Run OpeRun zde 6. srpna uvedou Rusalku. Moderní úprava díla Antonína Dvořáka naváže na předchozí verzi opery Wolfganga Amadea Mozarta Kouzelná flétna a pokusí se dílo přiblížit především mladému publiku. Vstup na představení je volný. Včera o tom za pořadatele informovala Mahulena Vondrášková.

◼ ČESKO

Počet diabetiků stoupne na 1,3 milionu

Počet pacientů s cukrovkou v Česku, který mezi roky 2017 a 2018 přesáhl hranici jednoho milionu, stoupne do roku 2030 zhruba na 1,3 milionu. Informovala o tom Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Výrazně vzrostou podle asociace i náklady na léčbu diabetiků. Zatímco v roce 2018 činily 53 miliard korun, v roce 2030 budou podle odhadů ještě o deset miliard vyšší.

◼ ČESKO

Jihomoravští záchranáři dostali odměny za virus

Jihomoravský kraj dostal od ministerstva zdravotnictví 97 milionů korun na odměny zdravotnických záchranářů v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Odměny jsou pro všechny zaměstnance, řekl včera krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO). Každý zaměstnanec podle něj dostane 40 000 korun za každý měsíc. Záchranná služba má kolem 600 zaměstnanců. Zřizuje ji kraj.

◼ ČESKO / NOVÝ ZÉLAND

Trest za schvalování útoku v Christchurchi je platný

Dvouletý podmíněný trest, který soud uložil Renátě Pelikánové za schvalování teroristického útoku na mešity v novozélandském Christchurchi, je pravomocný. Státní zástupce se neodvolal. Sedmačtyřicetiletá žena na Facebooku chválila muže, který na Novém Zélandu loni v březnu zastřelil pět desítek lidí včetně dětí. Soud ji na počátku června uznal vinnou z podpory a propagace terorismu.

◼ ÍRÁN

Írán poslal na smrt účastníky protivládních protestů

Íránský Nejvyšší soud potvrdil rozsudky smrti nad třemi účastníky loňských protivládních demonstrací. Oznámil to mluvčí íránské justice. Obhájci odsouzených, jimž je mezi 26 a 28 lety, hodlají požádat o zopakování soudu. Mluvčí justice Gholámhosejn Esmáílí oznámil, že původní rozsudky byly potvrzeny. Dva z odsouzených byli podle něj zadrženi při ozbrojeném útoku. Z důkazů získaných z jejich telefonů je prý zřejmé, že se podíleli na založení požárů veřejných budov a autobusů.

◼ BULHARSKO

Protivládní demonstrace v Bulharsku pokračují

Pátým dnem v řadě v Bulharsku v pondělí pokračovaly demonstrace, na nichž tisíce lidí požadovaly odstoupení kabinetu premiéra Bojka Borisova kvůli údajnému "mafiánskému" stylu vládnutí. Na manifestaci v Sofii požadovali demonstranti také odchod generálního prokurátora za čtvrteční zatčení dvou poradců prezidenta Rumena Radeva, informovala agentura DPA. Protesty podporované opozicí vypukly ve čtvrtek.

◼ TURECKO

Fresky v chrámu Hagia Sofia budou na modlitby zakryty

Mozaiky a fresky v istanbulském chrámu Boží moudrosti (Hagia Sofia) budou během muslimských modliteb zakryty závěsy či laserem, řekl mluvčí turecké vládní strany Ömer Celik. Dominanta Istanbulu se má podle pátečního rozhodnutí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana přeměnit na mešitu poté, co byla 85 let muzeem. První modlitba se v ní má konat 24. července. I jako mešita bude chrám nadále otevřen zdarma všem návštěvníkům a s výjimkou modliteb zůstanou křesťanské ikony odkryté.

"

Blahopřeji svému příteli prezidentovi Andrzeji Dudovi z Polska k jeho historickému znovuzvolení. Těším se na pokračování naší důležité spolupráce v mnoha záležitostech, včetně obrany, obchodu, energetiky a telekomunikační bezpečnosti!

Donald Trump

prezident USA

◼ ŠPANĚLSKO

Katalánsko zadrželo dva islamisty z Alžíru

Katalánská policie při protiteroristické operaci zadržela včera v Barceloně dva občany Alžírska. Bezpečnostní složky regionu na severovýchodě Španělska o tom informovaly na Twitteru. Muži plánovali minulý rok nejméně jeden teroristický útok, uvedl s odkazem na bezpečnostní zdroje deník El País. Skupina měla v úmyslu nakoupit zbraně a spáchat atentát na neurčený cíl.

◼ ÍRÁN

Muž, který měl pracovat pro CIA, byl popraven

V Íránu popravili bývalého pracovníka ministerstva obrany obviněného ze špionáže pro americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Podle íránské justice byl Rezá Asgarí popraven minulý týden. Pracoval v oddělení pro letectví na ministerstvu obrany a v roce 2016 odešel do důchodu. "Ve svém posledním pracovním roce se připojil k CIA, prodal jí informace o našich střelách a vzal za to peníze," řekl mluvčí íránské justice.

◼ FRANCIE

Na Mont Blancu se našly noviny z roku 1966

V tající mase ledovce pokrývajícího nejvyšší evropskou horu Mont Blanc našel majitel restaurace nedaleko francouzského Chamonix indické noviny z roku 1966. Zřejmě se tam dostaly při leteckém neštěstí ze zimy roku 1966, kdy se v oblasti zřítil stroj společnosti Air India a nikdo ze 117 lidí na palubě nepřežil. Deníky, které byly k dispozici cestujícím v letadle, na titulních stránkách informovaly, že premiérkou se stala Indira Gándhíová.

◼ FRANCIE

Slavnostní přehlídka byla věnována zdravotníkům

Ve Francii se včera konaly oslavy státního svátku. Prezident Emmanuel Macron dopoledne na pařížském náměstí Svornosti pozdravil vojenskou přehlídku, věnovanou letos především zdravotníkům bojujícím s koronavirovou pandemií. Přehlídka se konala bez přítomnosti širší veřejnosti. Oslavy největšího francouzského svátku se konají u příležitosti 231. výročí dobytí věznice Bastily a počátku Velké francouzské revoluce z roku 1789.

◼ BANKY

Stavební spořitelny hlásí růst zájmu o úvěry i smlouvy

Pět stavebních spořitelen působících na českém trhu poskytlo v pololetí úvěry za 31,4 miliardy korun, meziročně o 30 procent více. Zároveň uzavřely 264 tisíc nových smluv o stavebním spoření, což byl meziroční nárůst o 10 procent. Asociace stavebních spořitelen vysoký růst u úvěrů po loňském propadu 29 procent očekávala. Růst u smluv jí s ohledem na opatření proti šíření koronaviru příjemně překvapil.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Smartwings začínají propouštět

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i dopravci Smartwings a ČSA, dnes zahájí propouštění. V jeho první vlně odejde 50 pilotů, 75 letušek a stevardů a dalších 45 administrativních pracovníků, informoval server Lidovky.cz. Celkově by do února příštího roku mělo skupinu kvůli koronavirové krizi opustit přes 600 zaměstnanců. Ve skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí.

◼ BANKY

Zisk velkých amerických bank výrazně klesl

Čistý zisk největší americké banky JPMorgan Chase & Co se ve druhém čtvrtletí propadl o více než polovinu na 4,7 miliardy dolarů. Ještě výrazněji zisk klesl menšímu konkurentu Citigroup − téměř o tři čtvrtiny na 1,3 miliardy dolarů. Koronakrize zasáhla úvěrové aktivity bank a přinutila je vytvořit si finanční rezervy pro případ vlny platebních neschopností.

◼ HDP

Ekonomika Singapuru se propadla o 41 procent

Singapurská ekonomika se kvůli pandemii nemoci covid-19 ve druhém čtvrtletí propadla do recese a hrubý domácí produkt ve srovnání s předchozím čtvrtletím klesl o rekordních 41,2 procenta. Singapur ve druhém čtvrtletí přijal přísná omezení pohybu. Meziročně se HDP snížil o 12,6 procenta. Singapur je jednou z prvních asijských zemí, která zveřejnila údaje o HDP za druhé čtvrtletí.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Delta Air Lines za čtvrtletí prodělaly 5,7 miliardy dolarů

Americká letecká společnost Delta Air Lines má za druhé čtvrtletí kvůli dopadům koronaviru čistou ztrátu 5,72 miliardy dolarů, zatímco před rokem vytvořila čistý zisk 1,44 miliardy. Firma uvedla, že kvůli pandemii se prakticky zastavila poptávka po letecké dopravě. Počet pasažérů jí v období od začátku dubna do konce června meziročně klesl o 93 procent a provozní tržby o 88 procent na 1,47 miliardy dolarů.