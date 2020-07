Vláda premiéra Borise Johnsona zakázala mobilním operátorům v Británii, aby po letošním 31. prosinci využívali při výstavbě telekomunikačních sítí páté generace (5G) technologie čínské firmy Huawei. V parlamentu to oznámil ministr Oliver Dowden, do jehož kompetence spadá také digitalizace. Čínský podnik v reakci uvedl, že rozhodnutí Londýna je pro něj zklamáním. Na to, aby Londýn firmu Huawei z budování sítí 5G vyřadil, dlouhodobě kvůli bezpečnostním rizikům naléhaly Spojené státy.

Pokud operátoři některé komponenty už využili, musí je do roku 2027 odstranit. "Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale je správné pro britské telekomunikační sítě, pro naši národní bezpečnost a pro naši ekonomiku, a to jak nyní, tak v dlouhodobém horizontu," cituje BBC Dowdena. Ten připustil, že spuštění sítí 5G se kvůli tomuto rozhodnutí zpozdí asi o rok a také prodraží.

Ještě na začátku letošního roku vláda čínské firmě umožňovala alespoň částečný podíl na zřizování sítí pro superrychlý internet. Za nynějším krokem kabinetu stojí jednak pochybnosti ohledně bezpečnosti technologií firmy Huawei, jednak i nedávno uvalené americké sankce.

Technologie Huaweie podle Washingtonu představují bezpečnostní hrozbu, Peking je podle Washingtonu využívá ke špionáži. Čína toto obvinění dlouhodobě odmítá.

Americký prezident Donald Trump tlačí na americké spojence včetně Británie, aby Huawei z výstavby sítí 5G vyloučili. Vláda premiéra Johnsona doufá, že když Británie vystoupila z Evropské unie, podaří se jí uzavřít lukrativní obchodní dohodu se Spojenými státy. Spor o Huawei by britsko-americká jednání mohl výrazně ztížit.

Rozhodnutí Londýna ohledně Huaweie zcela jistě Čínu rozhněvá. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou už napjaté kvůli tomu, jak Peking přistupuje k Hongkongu, který býval britskou kolonií. Někteří britští politici jsou podle agentury Reuters také přesvědčeni, že čínští představitelé neříkají celou pravdu o koronaviru, který se začátkem letošního roku z nejlidnatější země světa rozšířil.

Podle mluvčího Huaweie se "bohužel naše budoucnost v Británii stala předmětem politiky, jde o americkou obchodní politiku, a ne o bezpečnost". Podle agentury Reuters také řekl, že zákaz využívat technologie Huaweie v britských sítích 5G je "špatnou zprávou pro každého v Británii, kdo má mobilní telefon". Tímto krokem se podle něj Británie dobrovolně zařadila do digitálního "pomalého pruhu". Největší britský telefonní operátor BT uvedl, že podrobnosti zákazu využívat technologie Huaweie musí analyzovat co do nákladů a dopadů na své další podnikání. Finská společnost Nokia uvedla, že technologie, které poskytuje Huawei, je připravena v Británii nahradit.

Sítě páté generace mají sloužit nejen pro rychlé mobilní připojení k internetu, ale budou na nich fungovat chytrá zařízení od domácích spotřebičů po městské dopravní systémy. Vlády se proto obávají případných kyberútoků, které by mohly ochromit fungování klíčových institucí nebo celých měst. I proto zvažují, kdo bude mít do jejich sítí přístup.

Šéf francouzské agentury pro kybernetickou bezpečnost Guillaume Poupard minulý týden řekl, že jeho země technologie Huaweie v sítích 5G nezakáže, jejich francouzské provozovatele ale bude od spolupráce s čínskou firmou odrazovat. Německo politické rozhodnutí v této věci ještě neučinilo.

Před používáním softwaru i hardwaru firmy Huawei varoval předloni i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Premiér Andrej Babiš pak úřadu vyčetl, že varování vládu překvapilo, nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. Šéf NÚKIB Dušan Navrátil byl do roka z čela úřadu odvolán.

Huawei Technologies je největším světovým dodavatelem telekomunikačních zařízení. Firma je také zároveň dvojkou na trhu s chytrými mobilními telefony. Společnost včera oznámila, že za první pololetí utržila 454 miliard jüanů (1,5 bilionu korun), což byl růst o 13,1 procenta. Zpomalil tak z loňských více než 22 procent a vliv na to měl i tlak ze strany USA.