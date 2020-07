Developeři se ve velkém chystají začít stavět nájemní byty. Projekty chystají například společnosti Finep, JRD nebo AFI Europe. Vedou je k tomu rostoucí ceny nemovitostí, které lidem komplikují pořízení vlastního bytu. Podle ředitele tuzemské pobočky AFI Europe Dorona Kleina je proto právě nyní čas, kdy se hlavně mladí Češi mohou začít více zajímat o nájemní bydlení, pro které nepotřebují mít velké úspory. Přechod ke stavbě nájemních bytů se může developerům vyplatit. A to i v případě, že by ceny nájmů klesly. Firma má vždy prostor nemovitost prodat a za obsazený dům i s nájemníky může třeba od nemovitostních fondů utržit celkově více než od lidí kupujících jednotlivé prázdné byty. Klein nicméně věří, že ceny nájmů budou v Praze navzdory ekonomickému ochlazení stabilní.

HN: Developeři říkají, že trh s rezidenčními nemovitostmi patří k nejodolnějším proti dopadům koronavirové krize. Jak vnímáte aktuální situaci vy?

Ano, s tím souhlasím. Myslím, že trh s rezidenčními nemovitostmi koronaviru odolává. Musíme si uvědomit, že se v předchozích letech vytvořil obrovský rozdíl mezi poptávkou lidí po bydlení ve městě a tím, co jsou developeři v důsledku zdlouhavého stavebního procesu schopni na trh dodávat. To také vedlo ke zvýšení cen bytů v Praze. Je to též důvod, proč jsme se rozhodli zaměřit na nájemní bydlení. Chceme byty dlouhodobě vlastnit, nebudeme portfolio rozprodávat a věříme, že nám bude přinášet zisk.

HN: Nájemní bydlení je přece jen jiná disciplína než výstavba bytů na prodej. Je český trh, který je specifický velkým poměrem osobního vlastnictví nemovitostí, na tuhle změnu připravený?

Myslím, že nastal čas, abychom v Česku zkusili provozovat nájemní bydlení. Podmínky jsou tu k tomu velmi dobré. Růst cen nemovitostí, který jsme viděli v posledních letech, snížil možnost mladých lidí a mladých párů koupit si vlastní byt. Domnívám se, že nájemní bydlení bude pro tuto skupinu lidí vhodné řešení.

Doron Klein (49) Studoval na izraelské University of Haifa, titul MBA získal na University of New York v Praze. V Česku začal podnikat v roce 2003. O pět let později nastoupil do společnosti AFI Europe. V roce 2011 byl Klein jmenován ředitelem pro Českou republiku a Německo, od roku 2018 odpovídá za společnost i v Rumunsku.

HN: Teď panuje období nejistoty, jakým směrem se bude trh v důsledku ekonomického ochlazení vyvíjet. Domníváte se, že ceny nájmů stále porostou?

Vnímám debaty, které se týkají například vlivu útlumu Airbnb a toho, že pronajímatelé uvolnili byty na trh s dlouhodobým nájemním bydlením. Ale zároveň si myslím, že jejich celkový počet není zcela významný pro naplnění poptávky. Nicméně i kdyby byl, našeho byznysmodelu se to nedotkne. Nepočítáme v něm s výrazným nárůstem cen. Snažíme se být konzervativní, jak to jen jde, a počítáme se současnými cenami.

HN: Nelze ale vyloučit, že ceny začnou klesat. Pokles ekonomiky, rostoucí nezaměstnanost a zvyšující se nabídka developerů by tomu mohly nahrávat. I realitní kanceláře nyní tvrdí, že pronajímatelé čelí tlaku na zlevňování.

Může se to stát, je to možnost a musíme na ni být připraveni. Vždy můžeme byty začít opět prodávat. Ale my se budeme zaměřovat na dlouhodobé udržení našeho portfolia. A z delšího hlediska si myslím, že ceny nájmů ve městech, jako je Praha, budou stabilní.