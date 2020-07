◼ SVĚT

Šéf WHO varoval před zhoršováním pandemie

Pandemie způsobená koronavirem se může ještě mnohem více zhoršit, pokud všechny státy nebudou dodržovat základní zdravotní opatření. Prohlásil to šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Příliš mnoho zemí postupuje špatným směrem, koronavirus zůstává veřejným nepřítelem číslo jedna," uvedl. Podle dat WHO se už nakazilo přes 13 milionů lidí, z toho milion za posledních pět dní.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Londýn chce Huawei vyřadit z budování sítě 5G

Britský premiér Boris Johnson se chystá čínské firmě Huawei Technologies zakázat účast na výstavbě sítí páté generace v Británii. Bez uvedení zdroje o tom informovala agentura Reuters. Rozhodnutí by mohlo padnout dnes. Johnson přitom v lednu navzdory požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa rozhodl, že se Huawei na výstavbě sítí 5G může v omezené míře podílet.

◼ ČESKO

Na Jihlavsku obnovují povinnost nosit roušky

Jihlavský krizový štáb v reakci na víkendový výskyt nových případů koronaviru v okrese Jihlava obnovuje od dnešních 15.00 povinnost nosit roušky v některých veřejných zařízeních a ve službách. Roušky budou v jihlavském okrese povinné v MHD nebo například u kadeřníka, ve velkých obchodech a nákupních centrech, zdravotnických zařízeních či při uzavřených i venkovních kulturních akcích.

◼ ČESKO

Vláda odložila projednání podpory pro hotely

Vláda bude o programu Covid ubytování jednat až poté, co prezident Miloš Zeman podepíše zákon o státním rozpočtu. Ministerstvo pro místní rozvoj tak po domluvě s ministerstvem financí návrh stáhlo z včerejšího jednání kabinetu. Podpora pro provozovatele ubytovacích zařízení ve výši čtyři miliardy korun počítala s částkou 100 až 400 korun za každý ze 72 dní, kdy museli mít kvůli koronaviru zavřeno.

Safronov vinu nepřiznal.

Ivan Pavlov

Obhájce bývalého ruského novináře a nyní poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Ivana Safronova, kterého ruské úřady podezírají ze spolupráce s českou rozvědkou. Včera byl obviněn z vlastizrady, hrozí mu až 20 let vězení. Tajná služba FSB podle advokáta žádné důkazy na podporu obvinění nepředložila.

◼ EU

Státy EU se dále přou o návrh pokrizového balíku

Státy EU se přou o příštím sedmiletém rozpočtu a balíku peněz pro oživení ekonomik zasažených pandemií. Z některých západoevropských států zaznívají požadavky na snížení objemu fondu ze současných 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun). Další země nejsou spokojeny s podobou rozdělování peněz. Naproti tomu jihoevropské státy jako největší příjemci z fondu návrh hájí s tím, že je přínosný pro celou unii.

◼ ČESKO

Praha sníží běžné výdaje rozpočtu o 613,5 milionu

Pražský magistrát sníží běžné výdaje v letošním rozpočtu o 613,5 milionu korun. Nejvyšší částky jsou sníženy odborům hospodaření s majetkem a dopravy, o peníze přijdou i další odbory. Důvodem jsou výpadky financí související s pandemií. V letošním schváleném rozpočtu má Praha stanovenu výši běžných výdajů 64,8 miliardy korun. Vedení města očekává kvůli pandemii propad 12 až 15 miliard korun.

◼ ČESKO

Jednoznačného vlastníka nemá 179 393 nemovitostí

U 179 393 nemovitostí, z toho 174 040 pozemků a 5353 staveb, je nejasný vlastník. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ke konci června určil ve 35 198 případech vlastníka u nemovitostí, u kterých byl dříve nejasný. Za letošní první pololetí úřad takto vyřešil nejasné vlastnictví u 3536 nemovitostí. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.

◼ ČESKO

Správa na příspěvcích OSVČ a firmám vyplatila 21,6 mld.

Finanční správa do dneška přijala 911 357 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a 76 193 žádostí o vyplacení příspěvku společníkům malých společností s ručením omezeným. V obou případech finanční správa vyřídila valnou většinu žádostí a vyplatila celkem 21,6 miliardy korun. OSVČ i společníci malých firem mohou žádat o příspěvek už jen za druhé období po 30. dubnu do 8. června.

◼ ČESKO

Vědci sestavili celosvětový atlas rozšíření hub

Desetitisíce vzorků čítá on-line atlas složení houbových společenstev, který vytvořili vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Databáze GlobalFungi pokrývá všechny suchozemské oblasti světa, 30 vědců na ní pracovalo tři roky. O databázi vyšel článek v časopisu Scientific Data. Podle AV nyní databáze obsahuje 20 000 vzorků a 650 milionů pozorování jednotlivých druhů hub publikovaných ve více než 200 studiích.

◼ SLOVENSKO

Pokuty za nedodržení karantény se asi zvýší

Slovenská vláda navrhla zvýšení pokut pro lidi, kteří po návratu z rizikových zemí v souvislosti s koronavirem nenastoupí do domácí karantény. Hygienici také získají přístup k údajům o mobilních telefonech, aby navrátilcům na Slovensko mohli například posílat krátké textové zprávy s upozorněním na povinnou domácí izolaci a následný test na koronavirus. Předlohu schválila vláda po stoupajícím počtu nových případů infikovaných.

◼ ČESKO

Soud nepromine Rathovi zbytek trestu

Krajský soud v Praze nevyhověl žádosti bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, aby mu prominul druhou část desetimilionového peněžitého trestu. Bývalý politik měl do 20. června zaplatit druhou splátku trestu, který dostal za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Částku ale neuhradil, prý nemá peníze.

◼ SVĚT

Milionáři vyzvali vlády k vyššímu zdanění bohatých

Desítky milionářů z USA a šesti dalších zemí vyzvaly vlády, aby zvýšily zdanění bohatých a získané peníze využily k financování programů, které si vyžádala pandemie. Za výzvou stojí skupina, která se označuje jako "Milionáři pro humanitu" a zahrnuje přes 80 bohatých lidí. Už před pandemií způsobenou šířením koronaviru skupina zhruba dvou stovek boháčů, kteří se označují jako "Vlastenečtí milionáři", naléhala na vytvoření progresivnějšího daňového systému.

"

3D tisk nabízí obrovský pedagogický potenciál, který nyní není využíván především kvůli nedostatku dostupných a kvalitních metodických materiálů.

Václav Muchna

Šéf brněnské firmy Y Soft, která společně s Masarykovou univerzitou rozjíždí projekt, který má zlepšit znalosti učitelů o 3D tisku a zvýšit jeho uplatnění na středních i základních školách.

◼ ČESKO

Návštěvnost ZOO Praha klesla. Chybí turisté z ciziny

Zoologickou zahradu v Praze od 1. do 12. července navštívilo 70 917 lidí. Je to skoro o 8000 návštěvníků méně než ve stejném období loňského roku. Podle ZOO chybí hlavně turisté ze zahraničí. "Vzhledem k situaci jsou to výborná čísla a jsem s nimi velmi spokojen. Ale nebýt covidu, čekal bych za stejné období ke sto tisícům návštěvníků," řekl ředitel zahrady Miroslav Bobek.

◼ ČESKO

Na ďáblickém hřbitově hledají ostatky Mašínové

Archeologové zahájili na ďáblickém hřbitově v Praze průzkum hromadného hrobu sondou, aby určili přesné místo uložení ostatků Zdeny Mašínové. Pokud odborníci ostatky odhalí, budou exhumovány a uloženy do rodinného hrobu. Zdena Mašínová byla vězněna nacisty i komunisty. Po úmrtí v táboře nucených prací v Pardubicích byla v roce 1956 pohřbena do hromadného hrobu.

◼ ČESKO

Na Šumavě naměřili 3,5 stupně pod nulou

Pondělní ráno bylo na několika místech v Česku rekordně chladné. Nejchladnější ráno pro 13. červenec v historii měření zaznamenali v Brodě nad Dyjí, Průhonicích, Žatci, Doksanech a na Sněžníku. Teploty se pohybovaly většinou kolem pěti stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde na Kvildě-Perle v Jezerní slati teplota klesla 3,5 stupně pod bod mrazu. Jde o nejnižší teplotu pro tento den za 34 let měření na této stanici.

◼ ČESKO

V zahraničí se nakazilo devět Čechů

V červenci se Češi dosud nakazili koronavirem v šesti zemích. V centrální databázi infekčních nemocí je od 1. do 11. července evidováno devět takových případů, z toho tři lidé byli na Slovensku, dva ve Švédsku a po jednom v Chorvatsku, Británii, Maďarsku a Srbsku. Radiožurnálu to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Čísla označil za zanedbatelná.

◼ FRANCIE

Francouz podezřelý ze zneužití 300 dětí zemřel

Francouz François Camille Abello, podezřelý v Indonésii ze zneužití až 300 dětí, je po smrti. Muž byl v pátek nalezen v cele s drátem omotaným kolem krku, v neděli v nemocnici zemřel. Podle policie se pokusil o sebevraždu. V případě usvědčení ze zneužívání dětí podle agentury AP Francouzi hrozil trest smrti nebo doživotí a kastrace. 65letý Abello byl zatčen v červnu v hotelovém pokoji v Jakartě, kde s ním byly také dvě nezletilé dívky.