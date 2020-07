Po pocitu, že všechno je za námi a půjde už "jen" o to, abychom se z koronavirové epidemie vzpamatovali, přichází vystřízlivění. Koronavirus nemizí a je čím dál zřejmější, že bude naše životy ovlivňovat dál. Lokální ohniska už nejsou jen na Karvinsku, kde pacienti zahltili infekční oddělení havířovské nemocnice, ale i na Frýdecko-Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku. Obnovuje se povinnost nosit roušky, omezují se hromadné akce. Podobné je to v zahraničí − po Slovinsku, které vyřadilo Česko nakrátko ze seznamu bezpečných zemí, se komplikuje cestování do Černé Hory, kde roste počet případů, a navracející se Češi musí na testy nebo do dvoutýdenní karantény. Největší denní nárůsty případů hlásí i tradiční cíl českých turistů Chorvatsko. Zjevně nastává období nejistoty, nikdo nemůže říci, zda mu koronavirus nezasáhne do jeho plánů, ať už pracovních nebo privátních.

Nejistota se samozřejmě promítá do ekonomiky. Jde jednak o cestovní ruch, protože klienti cestovek jsou obezřetní, aby nedopadli jako stovky lidí, kteří jsou nyní v Černé Hoře a po návratu je čekají komplikace. Existenční potíže z nejistoty mají i české hotely, aktuálně obsazené jen z dvaceti procent. Upínají se k jarní sezoně, ale nikdo nemůže vědět, jestli v té době už bude situace uspokojivá. Z pohledu celé ekonomiky je ale nejhorší, jak nejistota dopadá na páteř českého hospodářství − na průmysl. Vláda sice slibuje, že ekonomiku už nevypne, ale jednotlivé podniky nemohou vědět, zda je koronavirus opět neochromí. Příkladem může být OKD, které kvůli nemoci muselo zastavit těžbu. Do krizové situace se ale může dostat jakákoli firma, což je vidět na příkladu kutnohorského Foxconnu, jenž musel poslat část zaměstnanců do karantény. Riziko pro průmysl vyplývá i z nejisté poptávky. Podle Evropského sdružení výrobců automobilů letos klesne prodej o 25 procent, ale nikdo nedokáže říci, jestli to ve skutečnosti nebude ještě horší. Důsledky všudypřítomné nejistoty se navíc mohou řetězit. Kdo ví, jak se projeví nevypočitatelné a permanentně přítomné riziko v ochotě bank poskytovat firmám úvěry? Bude stačit slib vlády, že za ně z osmdesáti procent ručí? A jak dlouho bude vláda schopná a ochotná financovat skrze kurzarbeit pracovní místa?

Odpovědi nemá nikdo a odhady vývoje ekonomiky logicky míří směrem dolů. Evropská komise zhoršila odhad HDP pro Česko na propad o 7,8 procenta, což je o 1,6 procenta více než v květnu. Nově předpokládá i pomalejší oživení v roce 2021. Nejhorší nyní není hloubka propadu, ale hloubka nejistoty, jak se bude koronavirová situace vyvíjet a jak bude stát a společnost reagovat. Platí "kdo je připraven, není překvapen". Na základě aktuálních varovných signálů by proto bylo dobré připustit si, že líp hned tak nebude.