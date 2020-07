Brno je známé jako kavárenské město, kde se v poslední době usidluje i gastronomie. Za gurmánským zážitkem jde vyrazit také do ulic, ve kterých si našly místo food tracky. A právě tímto směrem upírá pozornost také vedení města a kraj. Požitkáře a milovníky dobrého jídla a pití chtějí přilákat prostřednictvím nové kampaně #brnotruestory.

Po krizi způsobené koronavirem chce Brno celkově podpořit cestovní ruch. Subjekty, které v této oblasti podnikají, totiž pociťují pokles turistů, ale také takzvaných business klientů. "To je způsobeno omezením konání veletrhů a akcí kongresového typu. Rozhodli jsme se proto přilákat do města domácí turisty, kteří chtějí něco nového objevovat a zažít," vysvětluje brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Kampaň #brnotruestory je postavená na třech spotech, které cílí na mladé lidi i rodiny s dětmi. Běží na internetu a v televizi. Město do reklamy vložilo tři miliony korun, dalším půl milionem přispěla Centrála cestovního ruchu. Klade důraz nejen na místní gastronomii, ale i na autentickou atmosféru města, živé centrum i netypické turistické cíle a aktivity. "I díky tomu je kampaň originální, živá, ambiciózní a odlišná od konkurenčních měst a regionů. Přestože primárně cílíme na tuzemské návštěvníky, spoty odvysíláme také na Slovensku a v Rakousku. Podle ohlasů i v Polsku. Nyní startuje její první vlna, ta další je naplánovaná na podzim," dodává brněnská zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

S novou kampaní #brnotruestory se Brno rozhodlo do města přilákat především domácí turisty, kteří chtějí objevovat a zažít něco nového. Foto: Shutterstock

Základna pro výlety

Dvě další videa byla vytvořena také pro hejtmanství, ladí s těmi brněnskými. A právě kraj míří především na požitkáře, milovníky gastronomie a vína. Podle ředitelky Centrály cestovního ruchu Pavly Pelánové je důvod jasný. "Téma gastronomie se z Brna propisuje do celé jižní Moravy. Brno může být jednodenním výletem pro turisty, kteří míří primárně do regionu, nebo naopak skvěle vybavenou základnou pro výlety do okolí. Plánujeme proto brzy spustit i nový turistický portál Jižní-morava.cz, který uživatelům nabídne to nejlepší z jižní Moravy, tipy na prověřené výlety či akce, které se, doufejme, budou konat," věří Pelánová.

Trojice brněnských kampaní zase směřuje na portál GOtoBrno.cz a s ním spojené sociální sítě. Turistické a informační centrum navíc na webu vytvořilo novou speciální záložku − Nechte si poradit. "V té poskytujeme konkrétní a na míru šité tipy, jak si užít naše město, pro klíčové cílové skupiny. Na sociálních sítích se kampaň dále propojuje s obsahem, kterým lákáme k návštěvě Brna dlouhodobě," prozrazuje ředitelka brněnského TIC Jana Janulíková.

Kampaň je založená na přepisování pravidel o Brně, jižní Moravě, cestování i o chování ve společnosti. "Díky tomu může Brno ukázat svou rebelskou DNA a lákat na všudypřítomnou pohodu. Jsme rádi za spolupráci města s krajem a věříme, že ucelená kampaň oživí turismus nejen v Brně, ale i v celém regionu, a to i díky televizní kampani, do které se letos město i region rozhodly investovat," doufá dodavatel kampaně a ředitel mediální agentury Media Age David Blažek.

Čerstvé nápady i energie

Nezapomenutelné atmosféry a výborné gastronomie v Brně si dlouhodobě všímají také zahraniční média, což je pro největší jihomoravské město výborná reklama. Před čtyřmi lety například prestižní deník The New York Times vydal článek o Brnu s podtitulkem − Nečekaná kuchyně a noční život v Mekce architektury. Brno americký deník zařadil mezi speciální výběr 52 míst světa.

Město se dostalo dokonce na 27. místo. Deník přihodil i tipy na podniky, které stojí za to navštívit. Jsou mezi nimi Bar, který neexistuje, dále Super Panda Circus a Lucky Bastard Beerhouse. "Brno známé funkcionalistickými stavbami si konečně začíná získávat pozornost i díky jídlu a pití," napsal Evan Rail, spolupracovník The New York Times.

Největšího jihomoravského města si v minulosti všiml také britský deník The Guardian, podle kterého je Brno nejlepším lékem na přeplněnou Prahu. Ve svém cestovatelském deníčku to uvedl Kevin Rushby. "Moderní Brno je vzkvétající, plné studentů a mladých lidí. Ale také rodáků, kteří odešli a zase se vrátili plní čerstvých nápadů a energie. Zejména co se gastronomie týče," poznamenal.

Gastronomie v nákupních centrech

Kvalitní gastronomie se v Brně v poslední době rozšiřuje také do nákupních center. Hitem posledních let jsou především food festivaly. "Návštěvníci se mohou v rámci vybraných eventů setkat s dodavateli gastro zážitků a užít si drobné osvěžení v podobě malého zákusku či drinku. Je to zajímavá přidaná hodnota, která je na místě často příjemně překvapí. Je důležité, aby nákupní centra stále sledovala aktuální trendy," myslí si ředitel obchodního domu Galerie Vaňkovka Brno Jan Borůvka.

Obsazenost nájemci v potravinářském sektoru by v českých nákupních centrech měla podle regionalisty z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Josefa Kunce v budoucnu dále růst. Nyní činí zhruba pět až 10 procent z celkové plochy, u atraktivnějších a úspěšnějších značek je pak mírně vyšší. "Ve vyspělých zemích západní a jižní Evropy se uvedený podíl blíží i 20 procentům. Plocha potravinářského segmentu bude v tuzemských centrech nadále růst, jedním z důvodů přitom bude mimo jiné trend zdravého stravování," vysvětluje Kunc.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Magazín Brno.