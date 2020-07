Že už vás Brno nedokáže ničím překvapit? Znáte každý kámen na Špilberku, všechny cihly ve Vaňkovce i každou dveřní kliku ve vile Tugendhat? Moravská metropole ale nabízí mnohem víc − třeba skvělé gastropodniky, které ocení nejeden milovník dobrého jídla a pití.

Kdo se v Brně vydá od vlakového nádraží směrem do centra, nebude litovat. Od brzkého rána má otevřeno mnoho bister i kaváren, kde si člověk vychutná vydatnou snídani. Jednu z oblíbených ranních zastávek Brňanů představuje například netradiční "nonstop" 4pokoje ve Vachově ulici, za kterým stojí lidé okolo proslulého Baru, který neexistuje. "Fungujeme od rána do rána, přičemž se v celém dni a noci čtyřikrát přirozeně změní koncept podniku. Ze snídaňové kavárny se na poledne a v odpoledni dostáváme spíš do bistra, večer pak jde o casual koktejlový bar a po půlnoci tu máme party místo s hlasitou hudbou. Proměny se dějí jednak přirozeně s denní dobou a skladbou hostů, jednak jim pomáháme různými atmosférickými prvky, jako jsou intenzita osvětlení, specializované playlisty nebo proměnlivá nabídka," vysvětluje za 4pokoje Michael Lapčík.

Večerka i herní kavárna

Po snídani lze plynule přejít na oběd, a to do jednoho z nejnovějších podniků na brněnské gastroscéně − do vietnamské Večerky v ulici Pekařská. "Název je v podstatě recese, odkaz na generaci starších Vietnamců, kteří provozují večerky. Jdeme ve šlépějích svých rodičů, ale zároveň děláme věci úplně jinak," popisuje spoluzakladatel May Tran Hau a zdůrazňuje, že v podniku nejde jen o tradiční "bunbíčko a phóčko". Podstatou Večerky jsou podle něj kvalitní káva, netradiční vietnamské jídlo, minimalistický design a hravé prvky.

Na odpoledne bychom se měli přemístit někam, kde bude klid, ale ne nuda. Ideálním místem je Čajovna za zrcadlem v Jaselské ulici. "Hledal jsem práci s flexibilní pracovní dobou a zároveň přemýšlel, kam uskladnit svou rostoucí sbírku deskových her. Tak jsem zkusil vyřešit oba problémy najednou a vyšlo to," vypráví Jindřich Cinka, jak vzniklo originální spojení čajovny, kavárny a půjčovny s hernou společenských her. Mají jich tu přes 400, takže se zabaví každý, ať už cestuje sám, v páru nebo s partou.

Vše na jednom místě

Zatímco se smráká, vyrážíme na večeři a zároveň do poslední zastávky krátkého brněnského zastavení. Do Atelier Bar & Bistro v Kobližné ulici je ovšem potřeba si dát rezervaci, bývá zde většinou plno. Hosty baví unikátní souhra lokálních surovin i chutí, zábavný výběr drinků a zajímavá vinná karta, postavená na přírodních vínech. "Mám srovnání se spoustou dalších měst a v Brně je opravdu dobře. Večerní atmosféra je tady úžasná, připomíná mi to velký festival, potkáte tu spoustu známých a na malé ploše máte všechno, co potřebujete, od gastronomie přes sport až po kulturu," říká spoluzakladatel Atelier Bar & Bistro Milan Bukovský.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Magazín Brno.