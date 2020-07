V posledních sněmovních volbách se do parlamentu dostali z posledního místa. Nyní ale mohou mít klíčové slovo v tom, jak bude vypadat koalice, která by se chtěla příští rok pokusit poslat Andreje Babiše a jeho hnutí ANO do opozice. Opoziční Starostové a nezávislí už obdrželi nabídku od ODS, zároveň se jako jediní ze současných opozičních stran baví o možné koalici s Piráty. Podle toho, pro koho se rozhodnou, se pak mohou odvíjet další případné pakty do sněmovních voleb, které Česko čekají na podzim 2021.

"Už je skoro jisté, že žádná koalice pěti stran proti Babišovi nebude. Čím víc stran, tím je ta dohoda těžší," přibližuje HN jeden z vlivných členů ODS. "Mezi námi a Piráty by to nešlo. Lidovci váhají poté, co jim posledně nevyšla koalice se starosty. TOP 09 je silná ve velkých krajích, kde děláme výsledky i my. Takže jsme logicky oslovili STAN. A ti se teď musí rozhodnout, protože část z nich chce s námi, ale část by zase radši s Piráty," vypočítává občanský demokrat.

A ačkoliv se představitelé všech stran omlouvají, že dokud není nic dohodnuté, nechtějí být příliš konkrétní, připouštějí, že takové spojenectví by jim dávalo smysl.

O tom, že by se ODS hodilo spojení se starosty, se tento týden na serveru Seznam Zprávy zamyslel druhý muž občanských demokratů Zbyněk Stanjura.