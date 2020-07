◼ ČESKO

Piráti žádají zveřejnění smluv k dostavbě Dukovan

Předseda opoziční pirátské strany Ivan Bartoš včera vyzval dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zveřejnil smlouvy, které se týkají stavby nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany. Kvůli tajnému režimu se k podrobnostem nemohou dostat experti, poslanci ani veřejnost, uvedl Bartoš. Očekávaná suma za stavbu bloku je podle šéfa ČEZ Daniela Beneše v současných cenách zhruba šest miliard eur (162 miliard korun).

Svět upadne do nejhorší recese od roku 1980

Úvěrová pojišťovna Atradius očekává pro letošní rok nejhorší celosvětovou hospodářskou recesi od roku 1980. Závažnost recese ovlivní rychlost přípravy vakcíny i tempo uvolňování restrikcí. Atradius předpovídá propad mezinárodního obchodu o 15 procent. Pro státy eurozóny očekává pokles HDP o osm procent. U Japonska a USA o 6,1 procenta, resp. 6,0 procenta. Atradius patří mezi světové lídry v pojištění pohledávek a poskytování záruk.

Na hranicích budou prověřovány autobusy

Rakousko vydalo kvůli koronaviru varování před cestami do Rumunska, Bulharska a Moldavska. Lidé, kteří se při návratu z těchto zemí neprokážou negativním testem na koronavirus, budou muset do dvoutýdenní karantény. Rakousko také zesílí kontroly na hranicích s Maďarskem a Slovinskem. Podle deníku Kurier budou na hranicích s Maďarskem a Slovinskem při vstupu do Rakouska kontrolovány mimo jiné všechny autobusy.

Testy na covid by mohly zlevnit na 500 korun

Testy na koronavirus pro samoplátce by mohly být za měsíc či dva levnější, cena by mohla klesnout k 500 korunám. Nyní se pohybuje kolem 1700 korun. V Rozstřelu webu iDnes.cz to včera řekl epidemiolog Roman Prymula. Věří také, že vakcínu proti koronaviru se podaří vyvinout do konce letošního října, vyrobit miliardy dávek ale může trvat rok. Pravděpodobnost, že by se v Česku objevila druhá vlna epidemie, je podle Prymuly "hodně vysoká".

Kdyby USA slíbily, že zredukují zbraně na úroveň Číny, pak by se Čína s radostí přidala k jednání. Jenže my víme, že to se nikdy nestane.

Fu Cchung

Ředitel odboru kontroly zbrojení na čínském ministerstvu zahraničí k výzvě USA, aby se Čína přidala k rozhovorům o prodloužení smlouvy o jaderných zbraních mezi USA a Ruskem.

USA a Čína si kvůli Tibetu vzájemně omezují víza

Americká administrativa se rozhodla omezit vydávání víz čínským funkcionářům, kteří se podle ní podílejí na blokování cest cizinců do Tibetu. Oznámil to v úterý ministr zahraničí Mike Pompeo. Šéf diplomacie ale podle agentury AP nesdělil, proti komu konkrétně americké sankce míří ani kolika osob se týkají. Peking včera podle agentury Reuters reagoval sdělením, že omezí vydávání víz americkým občanům, kteří se, pokud jde o Tibet, podílejí na "nepřípustném" chování.

Za pochválení útoku dostal muž podmínku

Tříletý podmíněný trest se zkušební lhůtou na pět let vyměřil Krajský soud v Plzni jednatřicetiletému Jiřímu Kantorovi z Kraslic na Sokolovsku za to, že na Facebooku pochválil loňský teroristický útok v mešitách ve městě Christchurch na Novém Zélandu. Za podporu a propagaci terorismu mu hrozilo až patnáctileté vězení. Státní zástupce pro něj požadoval nepodmíněný pětiletý trest.

Hongkong otevřel úřad prosazený Pekingem

Nejvyšší hongkongští představitelé se zástupci čínské komunistické strany včera otevřeli nový národní bezpečnostní úřad v Hongkongu. Kancelář pekingského Úřadu pro zajištění národní bezpečnosti v Hongkongu začíná fungovat týden poté, co čínská vláda prosadila nový bezpečnostní zákon pro toto poloautonomní město. Kritici normu vnímají jako další zhoršení svobod, které byly této bývalé britské kolonii přislíbeny v rámci jejího návratu pod správu Pekingu.

Zeman nepodá správní žalobu kvůli Babišovi

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nepodá správní žalobu proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu ohledně údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Neshledal závažný veřejný zájem, uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Transparency International a senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty), kteří podněty k podání žaloby podali, to vnímají jako doklad postupného převzetí a ovládnutí státu Babišem.

Policie stíhá 10 lidí za krácení daní. Škoda je 70 milionů

Kriminalisté obvinili deset lidí z toho, že krácením daní způsobili škodu zhruba 70 milionů korun. Skupina složená z Čechů a z občanů zemí bývalého Sovětského svazu vytvořila promyšlenou síť firem, které vystavovaly fiktivní faktury za různé služby. "Tyto fiktivní faktury byly vystavovány za různé služby, zejména pak za služby související se zaměstnáváním osob prostřednictvím personálních agentur," uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Kvůli rudé hvězdě padlo trestní oznámení

Na soukromé budově na náměstí Míru v Uherském Hradišti se objevila rudá hvězda a azbukou napsaný nápis Kreml. Starosta Stanislav Blaha (ODS) ve věci podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Vlastníkem nemovitosti je společnost Simexco. "Jedním ze záměrů bylo upozornit na to, že se nedělá nic s věznicí vedle, kde byli vězněni političtí vězni. Je to torzo," řekl Vilém Kubiš, jednatel uvedené firmy.

V Krkonoších roztálo sněhové pole Mapa republiky

V Krkonoších v pondělí 6. července roztálo sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory. Stalo se tak o dva týdny dříve než loni. Mapa republiky bývá místem, kde na české straně Krkonoš zůstává sníh nejdéle. Traduje se, že dokud sníh na Mapě republiky neroztaje, nepřijde do hor letní počasí. Svému charakteristickému tvaru připomínajícímu prvorepublikové Československo s Podkarpatskou Rusí se letos Mapa republiky přiblížila na začátku června. Tehdy na ní bylo až šest metrů sněhu.

Politici obdrželi petici za ústavní právo na zbraň

Zástupci organizace Liga Libe, která bojuje proti odzbrojení, včera ve sněmovně předali premiérovi Andreji Babišovi a předsedovi sněmovny Radku Vondráčkovi (oba ANO) petici s více než 110 tisíci podpisy za ústavní právo na držení zbraně. Namířena je také proti směrnici Evropské unie a proti zvažovanému zákazu olověného střeliva, který by podle plánu Evropské komise mohl v EU platit od roku 2023. Zástupci sdružení petici přinesli ve velké roušce.

Nadále již v 21. století přece nelze spoléhat pouze na lidský faktor, v našem případě na strojvedoucího.

Jaroslav Vondrovic

Prezident Federace strojvůdců ČR v reakci na havárii vlaků u Perninku, jejíž příčinou měl být lidský faktor. Strojvůdcům vadí stávající situace v technickém zabezpečení regionálních tratí, které je podle nich nedostatečné.

Sněmovna zvolila členy komise pro hybridní hrozby

Sněmovna zvolila všech devět členů komise pro hybridní hrozby, která se má zabývat vlivem kybernetických útoků a šíření cílených dezinformací z ciziny na situaci v Česku. Každá ze sněmovních stran v ní bude mít po jednom zástupci. Dolní komora bude ještě volit předsedu komise. O vznik komise usilovali už předloni zástupci pravicové opozice. Měla být podle nich vyšetřovací a měla vyhodnotit vliv autoritářských režimů na dění v Česku.

Ústí má zaplatit odškodnění, protože neposkytlo informace

Ústí nad Labem má zaplatit opozičnímu zastupiteli Lukáši Blažejovi (Piráti) odškodnění 65 250 korun. Město mu opakovaně odmítlo poskytnout informaci o odměnách vedoucích odborů. Okresní soud konstatoval, že úřední postup města byl nesprávný, byl v rozporu s principy právního státu a město svévolně 35 měsíců odpíralo informace. Rozsudek není pravomocný. Město Ústí nad Labem od února 2016 devatenáctkrát odmítlo poskytnout informace o odměnách vedoucích odborů.

Lidé si stáhli přes 75 tisíc poukazů na lázně

Lidé si stáhli více než 75 tisíc poukazů na státem dotovaný pobyt v tuzemských lázních. Do projektu je zapojeno 76 firem podnikajících v lázeňství, v Česku jich působí zhruba 90. Lázně evidují mimořádný zájem, podporu ovšem komplikuje fakt, že se započítává do limitu stanoveného dočasným rámcem Evropské komise. Lázně tak mohou přijmout jen omezený počet voucherů.

Bienále je inspirované pandemií koronaviru

Nejlepší designové návrhy inspirované pandemií koronaviru hledají pořadatelé bienále DESIGN.S. Vypsali zvláštní kategorii "Design za časů koronaviru". Do 13. září mohou studenti všech typů středních a vysokých škol přihlašovat do soutěže ochranné pomůcky či nejrůznější předměty pro každodenní používání v době mimořádných opatření. Soutěže se mohou účastnit i pedagogové, případně spolupracující instituce a komerční subjekty.

Afghánistán nepropustí stovky tálibánců

Afghánistán nepropustí bezmála 600 vězněných tálibánských bojovníků, kteří jsou podle tamních úřadů "příliš nebezpeční", oznámil Kábul. Propuštění vězňů je předpokladem pro zahájení mírových rozhovorů mezi povstalci a afghánskou vládou, které rozhodnutí Kábulu patrně znovu oddálí. Propuštění celkem pěti tisíc příslušníků Tálibánu a tisícovky členů afghánských sil je také podmínkou pokračování dialogu o ukončení občanské války v zemi.

Harvard a MIT chtějí zastavit odebírání víz

Prestižní Harvardova univerzita a Massachusettský technologický institut požádaly federální soud, aby dočasně zastavil rozhodnutí administrativy prezidenta Donalda Trumpa odebírat víza těm zahraničním studentům, jimž se kvůli koronaviru zcela přesune podzimní výuka na internet. "Budeme se tomuto případu důkladně věnovat, aby naši mezinárodní studenti mohli pokračovat ve studiích bez hrozby deportace," napsal prezident Harvardovy univerzity Lawrence Bacow.

Jiřičná má navrhnout nejvyšší dům Ostravy

Návrh na rekonstrukci výškového domu v Ostrčilově ulici v centru Ostravy připraví pro město studio světoznámé architektky Evy Jiřičné. Objekt o 22 podlažích je kvůli technickým problémům prázdný už sedm let. Návrh na jeho proměnu by město mělo mít k dispozici v lednu příštího roku.

Írán pomůže Sýrii zlepšit protivzdušnou obranu

Írán a Sýrie se dohodly na vojenské a obranné spolupráci. Podle smlouvy, kterou podepsali náčelník generálního štábu íránské armády Mohammad Bagherí a syrský ministr obrany Alí Ajjúb, Íránci Syřanům pomohou posílit systémy protivzdušné obrany země. Írán je vedle Ruska hlavní spojenec syrského režimu prezidenta Bašára Asada ve válce, která v Sýrii začala v roce 2011 a vyžádala si životy až 380 tisíc lidí.

Svobodná výměna informací a myšlenek je každým dnem více okleštěná.

Otevřený dopis