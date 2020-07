Hlavní město, jež hospodaří s rozpočtem necelých 84 miliard, očekává kvůli koronavirové krizi ztrátu až 12 miliard korun. Odloží či zruší proto některé plánované projekty. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) tak prozatím padá výstavba nové radnice zhruba za čtyři miliardy korun.

Do roku 2028 budou magistrátní úředníci sídlit v pronajatém Škodově paláci. Současné vedení metropole je poté hodlalo přesunout do vlastní budovy, jíž měla být právě zmiňovaná nová radnice. "Je otázka, zda bychom to dokázali finančně unést, když rozpočet města bude značně vyčerpán," zdůvodňuje změnu plánu radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Podle něj navíc hrozí, že by se nová radnice nestihla do osmi let postavit.

Město nyní zvažuje dvě va­rianty, jak situaci řešit. Podle Chabra je kromě prodloužení nájmu ve Škodově paláci možné i stěhování úředníků do některé ze stávajících budov v majetku města.