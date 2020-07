Družstva, případně takzvané obecně prospěšné bytové společnosti zakládané obcemi, by měly zachránit trh s byty. Návrh ČSSD by měl umožnit obcím, aby si založily veřejně prospěšnou společnost, do které by daly volné pozemky a která by si vzala úvěr na výstavbu, jejž by posléze spláceli obyvatelé jednotlivých bytů.

Cílem je levná výstavba, která by umožnila bydlet střední třídě, aniž by zruinovala rodinný rozpočet. Po dvou dekádách snahy o vznik zákona o sociálním bydlení a zhruba po roce tragického fungování programu Výstavba jde o další politický pokus změnit trh s byty. Respektive narušit dosavadní dominanci developerů a pokusit se zlevnit nebo aspoň zastavit růst cen bytů.

V současné praxi se obce pouštějí do výstavby jen minimálně, a to i v případě, že mají peníze (vlastní) a že jim to umožňuje i současná legislativa a není nutné čekat na změnu. Jestliže v případě sociálního bydlení se ukázalo být největším problémem to, že nikdo (včetně politiků, kteří tak dlouho hovořili o bydlení sociálním, až se z něj kvůli raketově rostoucím cenám stalo bydlení dostupné maximálně pro střední třídu) neví, pro koho přesně by mělo být určené, potom družstevní výstavbu limituje především nepochopení politiků, v čem konkrétně spočívá výhoda družstva.