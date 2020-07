◼ ČESKO

Na Karlovarsku se srazily vlaky, desítky zraněných a dva mrtví

Nejméně dva mrtvé a více než dvě desítky zraněných, některé vážně, si vyžádala včerejší čelní srážka dvou osobních vlaků u obce Pernink na Karlovarsku. Karlovarská záchranná služba včera večer potvrdila zatím dvě oběti na životech. Všichni zranění z vlaků už byli vyproštěni a rozvezeni do nemocnic. Podle policie cestovalo v obou vlacích asi 30 lidí včetně personálu. Policie v případu zahájila vyšetřování pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a zadržela strojvůdce vlaku jedoucího do Karlových Varů.

◼ RUSKO

Kreml pohrozil Británii za sankce odvetou

Rusko odpoví Británii na zavedení sankcí v míře, která bude odpovídat ruským zájmům, oznámil včera mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Británie v pondělí zavedla sankce na 49 lidí, včetně šéfa ruských federálních vyšetřovatelů a dalších 24 Rusů, kteří jsou obviňováni z porušování lidských práv ve světě. Většina z nich má spojitost se smrtí ruského právníka Sergeje Magnitského. Sankce mají podobu zmrazení bankovních účtů a zákazu cestování přes britské území.

◼ BRAZÍLIE

Prezident Brazílie Bolsonaro se nakazil koronavirem

Nákazu koronavirem potvrdily testy u brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, který v minulosti opakovaně zlehčoval závažnost nemoci. Prezident s tváří zakrytou rouškou včera výsledky testování potvrdil novinářům a zároveň dodal, že se těší dobrému zdraví. "Cítím se dobře, normálně. Dokonce bych se zde rád prošel, ale kvůli doporučení lékaře nesmím," uvedl prezident a vysvětlil, že příznaky nemoci včetně horečky začal pociťovat v neděli.

◼ RAKOUSKO

Horní Rakousy u hranic s Českem zavádí roušky

Kvůli nárůstu počtu nakažených koronavirem budou muset lidé v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy, která hraničí s jihem Čech, opět nosit roušky. Od čtvrtka si budou muset ústa a nos znovu zakrývat v obchodech, restauracích a dalších vnitřních provozovnách. "Jedná se o nárůst, který nám dělá starosti a kterému nemůžeme nečinně přihlížet," komentoval vývoj epidemiologické situace v Horních Rakousech hejtman Thomas Stelzer.

"

Co se týká podpory spotřeby v ekonomice, pracujeme s verzí, že by se pro pracující rodiny s dětmi mohly navýšit přídavky na dítě.

Jana Maláčová

ministryně práce (ČSSD)

◼ ČESKO

Babišovy výroky k explozím ve skladech se vrací k soudu

Nejvyšší soud vrátil k pražskému soudu kauzu, v níž Imex Group žádá po státu odškodnění 15 milionů korun kvůli výrokům Andreje Babiše (ANO) po explozích ve Vrběticích na Zlínsku. Firma tvrdí, že ji výroky poškodily. Pražské soudy žalobě nevyhověly, Nejvyšší soud ale po dovolání firmě částečně vyhověl a věc vrátil k dalšímu řízení Obvodního soudu pro Prahu 2. V tiskové zprávě to včera uvedl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

◼ ČESKO

Sucho mizí, problém je jen na severozápadě Čech

Severozápadní Čechy zůstávají jediným místem v Česku, které v hlubších vrstvách půdy trpí suchem. Podle aktuálních údajů portálu InterSucho.cz se v Česku vůbec nevyskytují dva nejhorší stupně sucha ze šesti, výrazné sucho, tedy čtvrtý stupeň sucha panuje na 0,9 procenta území republiky. V povrchové vrstvě půdy se zemědělské sucho v Česku prakticky nevyskytuje. Dostatek vláhy se projevuje i na stavu vegetace.

◼ NĚMECKO

Berlín chce přesvědčit státy EU k přebírání běženců

Německo chce jako nová předsednická země Evropské unie přesvědčit členské země, aby se více angažovaly v přebírání běženců zachráněných ve Středozemním moři. Řada států včetně Česka solidaritu s přetíženými jihoevropskými zeměmi odmítá s odůvodněním, že povinné kvóty by mohly motivovat pašeráky lidí k větší aktivitě. Berlín chce během svého půlročního předsednictví dovést členské země k dohodě na reformě azylové a migrační politiky evropského společenství.

◼ RUSKO

Pracovník Roskosmosu byl zadržen pro špionáž

V Rusku byl včera kvůli podezření ze špionáže zadržen poradce generálního ředitele vesmírné agentury Roskosmos. Zatčení Ivana Safronova ale podle Kremlu nesouvisí s jeho současným zaměstnáním. Safronov v minulosti pracoval jako redaktor listů Kommersant a Vedomosti. Ruská tajná služba FSB tvrdí, že Safronov předával informace jedné ze zemí NATO. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu až 20 let vězení.

◼ ČESKO

Bezdomovec jde do vězení za krádež pěti housek

Muže, který v Brně v době nouzového stavu ukradl v obchodním domě pět pizzových bulek, včera krajský soud v odvolacím řízení poslal na 1,5 roku do vězení. Jeden kus pečiva stál 12,50 koruny. Lukáš Kalina, 25letý bezdomovec s diagnostikovanou schizofrenií, původně dostal od městského soudu trest dva roky vězení. Rozsudek je pravomocný. Muž byl za obdobný trestný čin souzený už třikrát a v době krádeže (2. dubna) měl podmínku.

◼ ČESKO

Lidé nejvíce podporují měření teploty

Z opatření proti šíření případné další pandemie podobné novému koronaviru by největší podporu veřejnosti mělo měření tělesné teploty na veřejných místech, jako jsou nemocnice či úřady. Souhlasilo by s ním 86 procent obyvatel. Více než čtyři pětiny lidí by souhlasily s omezením způsobu pohybu na veřejnosti a s povinným nošením roušek. Naopak nejmenší podporu, pouhé třetiny, má zveřejňování jmen nakažených, uvádí průzkum CVVM.

◼ ČESKO

Olomoucká právnická fakulta pomůže Sarajevu

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci získala dotaci na společný projekt CLOSER s Právnickou fakultou Univerzity v Sarajevu. Úkolem olomoucké fakulty je předat bosenským kolegům své know-how a přiblížit tak právní vzdělávání v Bosně unijním standardům. Projekt získal podporu z dotačního programu ministerstva zahraničí zaměřeného na posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích.

◼ ČESKO

Mince připomíná dohodu mezi husity

Česká národní banka vydala pamětní stříbrnou minci u příležitosti 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů, husitského politického programu, na němž se dohodly jednotlivé strany hnutí. Pamětní mince má nominální hodnotu 200 korun. První strana mince zobrazuje sedm postav, znázorňujících odlišné postoje a myšlenky částí husitského hnutí. Zadní straně mince dominuje svazek dobových zbraní.

"

Pro nás je důležité, abychom udělali maximum pro to, aby podmínky byly stejné ve všech zemích EU.

Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL Lidovci se pokusí v Evropské lidové straně, nejsilnější frakci europarlamentu, prosadit celounijní zákaz klecových chovů slepic. Tento týden by měla o zákazu v Česku zřejmě hlasovat sněmovna.

◼ ČESKO

Větrný Jeníkov se kvůli viru zavírat nebude

Hygienici potvrdili ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku 13 dalších onemocnění covidem-19. Kvůli prvnímu nakaženému se testovalo asi 30 lidí, 19 z nich bylo z obce, další byli ti, kteří se s nemocným setkali v nemocniční čekárně. Nákaza se potvrdila jen u obyvatel obce. Podle Jiřího Kose, ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice, čekají obec další omezení, ale ne celoplošné uzavření.

◼ ČESKO

Slovinci se obávají nákazy z Moravskoslezského kraje

Čeští občané mohou při cestě do Slovinska nebo přes něj do Chorvatska vstoupit do země pouze na vybraných přechodech. Turistům, kteří chtějí ve Slovinsku strávit dovolenou, doporučuje česká ambasáda v Lublani mít s sebou čestné prohlášení, že v posledních 14 dnech nepobývali v Moravskoslezském kraji. Češi bydlící v tomto kraji musí předložit negativní test na covid-19, bez něj musí do karantény.

◼ ČESKO

Galerie Kodl chystá aukci děl Filly či Medka

Přehlídka výtvarných děl od druhé poloviny 20. století až po současné práce začala včera v Galerii Kodl na Národní třídě. Galerie v tematických cyklech představuje díla, která budou součástí její podzimní aukce 29. listopadu. České poválečné a současné umění bude vystaveno do 14. srpna. Vystavena jsou díla Emila Filly, Kamila Lhotáka či Mikuláše Medka.

◼ ČESKO

V brněnské zoo vznikne expozice Himálaj

Přírodě pohoří Himálaj bude věnována expozice v brněnské zoo zhruba za 153 milionů korun. Jak uvedla Zuzana Gregorová z brněnského magistrátu, expozice nabídne například levharty nebo supy, ale také buddhistický chrám a horskou vesnici. Radní Brna schválili zpracování investičního záměru, město předpokládá financování z fondů Evropské unie.

◼ ITÁLIE

Běžence z Ocean Viking přemístili do karantény

Po více než týdnu na humanitární lodi Ocean Viking se včera 180 migrantů vylodilo v sicilském přístavu Porto Empedocle. Záhy ale byli všichni přemístěni na trajekt Moby Zaza, který kotví u téhož přístavu a na němž stráví běženci dva týdny v karanténě. Podle místních médií měli všichni migranti z lodi Ocean Viking testy na covid-19 negativní. Loď v uplynulých dnech žádala o povolení k přistání v Itálii i na Maltě, její žádosti však byly opakovaně zamítnuty.