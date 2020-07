Desítky procent si v posledních dnech připsala cena akcií amerického výrobce elektromobilů Tesla. Kalifornská firma, kterou založil Elon Musk, se tak pouhých deset let po vstupu na burzu stala nejhodnotnějším výrobcem osobních aut na světě, když přeskočila i japonský koncern Toyota. Od začátku minulého týdne do konce pondělního obchodování se tržní hodnota společnosti zvýšila na 254 miliard dolarů, tedy o 76 miliard. Jen za tento přírůstek by šlo koupit naráz hned tři tradiční automobilky − General Motors, Ford a Fiat Chrysler.

Podle analytiků žene cenu akcií vzhůru nejen zájem velkých investorů, jako jsou třeba investiční fondy, ale značný podíl mají na vývoji i drobní hráči, například klienti platforem, jako je v USA populární Robinhood.

Tesla roste i přes krizi

Část investorů a analytiků hovoří o bublině, někteří se však domnívají, že by kurz mohl jít ještě výš. Spíš než to, kolik v současnosti Tesla vyrobí aut v porovnání s konkurenty, a to, kolik nyní vydělává či prodělává, je zajímá budoucnost. Věří, že se Tesla stane v příštích letech jasným lídrem na trhu s vozy na elektrický pohon − vidí v ní inovativní firmu, zatímco konkurenty chrlící miliony aut ročně vnímají jako molochy pomalu reagující na změny.