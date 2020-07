Co nevidět se v USA rozběhne korporátní výsledková sezona za druhé čtvrtletí. Čísla budou plně odrážet celosvětové dopady šíření covidu-19. Očekává se, že výsledky firem ponesou ve velkém přízvisko "nejhorší", jelikož odhady analytiků očekávají meziroční pokles zisků u firem z indexu S&P 500 přes 40 procent. Podle dat Bloombergu jde o nejhorší hodnotu odhadů od roku 1990, kdy jsou zaznamenávány. Konkurují tomu pouze odhady výsledků během finanční krize v roce 2009.

Čtyřicetiprocentní pokles by v případě naplnění odhadů byl historicky třetím nejvyšším propadem čtvrtletních výsledků. Nečeká se však pokles do ztráty jako v posledním kvartále roku 2008. Historický exkurz ukazuje, že odhady analytiků byly ve srovnání se skutečnými výsledky relativně přesné, vyjma nejvíce turbulentních období. V letech 2010 až 2019 činila například průměrná odchylka plus dva procentní body. Zatímco v roce 2008 analytici nadhodnotili odhady oproti pozdější skutečnosti o 43 procentních bodů, v letech 2001 až 2002 pak o 12 procentních bodů.

Historická data tedy ukazují na riziko horších výsledků, než se očekávají. Na druhé straně, již zveřejněná ekonomická data za druhý kvartál přinesla výrazná pozitivní překvapení a ekonomická data se přemístila v absolutní úrovni přece jen na příznivější hodnoty. Logika napovídá, že by se data měla promítnout i do výsledků firem, konsenzus odhadů však směrem vzhůru zatím příliš upraven nebyl. To je doprovázeno nebývale velkým počtem firem, jež kvůli nejistotě stáhly výhledy hospodaření. Tím může být podtržena "vachrlatost" aktuálních odhadů.

Přikláněl bych se k tomu, že výsledky budou nakonec lepší a pozitivně by mohly překvapit sektory financí a maloobchodu. Pro celkový vývoj budou velmi podstatné výsledky nejdůležitějšího sektoru − technologií, jež po březnovém výprodeji táhnou akciové trhy vzhůru. Technologický index Nasdaq 100 letos i přes krizi posílil již o 21 procent. Výsledky technologických firem budou muset ukázat, že si firmy "zaslouží" přízeň investorů.