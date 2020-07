Osobní auto volí pro cestu do Chorvatska většina Čechů, přestože se jako konkurence stále více nabízejí i vlaky a autobusy, a donedávna se na Jadran s oblibou létalo. Co když si ale dovolenkář místo vozu na benzin či naftu vybere elektromobil, považovaný často za městské vozítko, které se na dlouhé cesty nehodí? Platnost takového názoru se HN rozhodly prověřit při cestě s Hyundai Kona.

Cestování do daleka s autem do zásuvky už dnes neomezuje samotný dojezd vozu, s Konou se dá ujet na jedno nabití běžně 400 kilometrů, aniž by se šofér musel pomalu ploužit nebo jinak omezovat. Jenže třeba z Brna do někdejšího oblíbeného rakousko-uherského letoviska Opatije je to po dálnici přes Vídeň a Maribor 700 kilometrů. A z Prahy do Puly přes Salcburk a Lublaň, což byl náš směr, ještě o 150 kilometrů dál. Při takové vzdálenosti je nutné znát dostupnost vhodných a dostatečně rychlých dobíjecích stanic. A také ceny a způsob placení.