Koronavirová epidemie postavila na piedestal zdravotníky, proto se je vláda rozhodla odměnit. Zní to logicky a spravedlivě, takže veřejnost musí zatleskat. Jenže to je nejspíš to jediné neoddiskutovatelné, co se o pondělním usnesení kabinetu Andreje Babiše dá říct. Ano, přímý boj s neviditelným nepřítelem byl − a nadále je, na to nezapomínejme − především záležitostí zdravotnictví a zdravotníků. Nikoliv ale pouze jich, a už vůbec ne všech, jak schválila vláda.