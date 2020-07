Na začátku června jsem na tomto místě zveřejnil tak temnou předpověď dopadů globálního oteplování, že ji moje žena nechtěla dočíst, a už vůbec ne sdílet. Nyní splácím dluh a popisuji, co s tím můžeme udělat.

Všechny současné návrhy se opírají o zjištění Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC), což je vůbec největší vědecký mezivládní orgán na světě. Jeho zpráva z roku 2014 shrnuje stav takto:

Klíčová je redukce skleníkových plynů. Pokud by jich lidstvo i nadále produkovalo tolik jako v posledních letech, oteplí se povrch zeměkoule průměrně o 2,6−4,8 °C do konce století, přičemž by hladiny moří stouply cca o 0,8 metru. Na pevnině by teploty vzrostly ještě víc. Pesimistický výhled očekává letní Arktidu bez ledu již v polovině tohoto století. Vysoké teploty by přinesly zásadní rizika pro lidstvo a přírodní systémy. Extrémní projevy počasí by přicházely často a s větší silou, což by ohrožovalo schopnost lidstva pěstovat potraviny, snížilo dostupnost vody a ekonomickou prosperitu. Změny by byly všudypřítomné a nevratné, řada druhů zvířat a rostlin by zmizela ze světa.